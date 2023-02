Ljekovita moć vode: Očistite organizam za 18 dana

Uzmite najmanje dvije litre vode na dan. Ne preporučuje se mineralna voda. Najidealnije je uzimati jednu čašu vode na sat.

Za vrijeme i nakon vježbanja povećajte unos vode, – kavu, čaj, alkohol i voćne sokove ne ubrajamo u vodu.

Čim ustanete, popijte čašu vode, da rehidrirate organizam nakon spavanja. Uzmite čašu vode prije ručka i večere, da smanjite apetit. Pobrinite se da uzmete jednu i pol litru vode prije 18 sati.

Program detoksikacije organizma vodom kroz 18 dana

Određena hrana sadrži i do 50 posto vode, a neka čak i do 95 posto. Unos te hrane osigurava hranjivost i hidrataciju, no unatoč tome morate piti dvije litre vode na dan.

Posebno izbjegavajte diuretike, jer oni crpe vodu iz organizma. To uključuje alkohol, napitke s kofeinom, colu, kafu i čaj. Vježbanje je važno jer ubrzava detoksikaciju – ali pri tom popijte najmanje dodatnu litru vode.

Dok spavamo, gubimo vodu znojenjem i putem normalnih metaboličkih procesa, zato započnite dan s velikom čašom vode, i doručkujte hranu koja sadrži veliki postotak vode. Jogurt i voće su izvrsni.

Ne uzimajte određene trave, primjerice trave ili čajeve od smreke, maslačka i koprive, je oni potiču lučenje vode iz organizma. Izbjegavajte začine jer oni povećavaju tjelesnu temperaturu pri čemu je potrebno uzimati veće količine vode od normalno preporučene.

Tokom vremena detoksikacije možete jesti ulja, jogurte, krumpire, grašak, povrće, voće rižu i salate.

Svaki od tih 18 dana morate uzimati najmanje dvije litre vode na dan, najmanje 3 glavna obroka ili 5 manjih. morate jesti najmanje 5 voćki, 5 porcija ribe, grašak, porciju riže, ulja ili komad sira na dan. Možete jesti koliko hoćete dopuštene hrane, ali to je minimalno što morate koristiti.

Sirevi i ulja nemaju uvijek 50 posto vode, ali je ih potrebno unositi da bi izbalansirali prehranu. Stručnjaci preporučavaju radije ovčje nego goveđe sireve jer ih organizam lakše probavlja.

Glavni obrok jedite tokom dana i ne kasno navečer. Bolje je jesti 4 -5 manjih nego velike količine hrane u 2 do 3 obroka što može uzrokovati pad količine šećera u krvi.

Ako mislite nešto grickati, zapamtite da se u 75 posto slučajeva organizam traži vodu, a ne hranu. Svaki put kad mislite da ste gladni, uzmite čašu vode. Ako ste nakon 20 minuta nervozni znači da ste ipak gladni, pa uzmite nešto od preporučene hrane, jogurt …

Program detoksikacije organizma vodom nije dijeta već pomaže da očistite organizam od štetnih tvari.

Zanimljivosti o vodi

U 75 posto slučajevi kad smo gladni, zapravo smo žedni. Naš mozak sadži 75 posto vode. Krv sadrži 95 posto vode. Kosti 22 posto, mišići 75 posto vode. Dehidracija može uzrokovati glavobolju ili vrtoglavicu.

U vrućim ljetnim danima, znojenjem organizam gubi 16 čaša vode dnevno.

Organizam gubi istu količinu vode dok spavamo kao i kad smo budni .Dehidracija može usporiti metabolizam za 3 posto. Dva posto dehidracije orga-nizma može usporiti pamćenje

Kakav učinak voda ima na organizam

Uzimanjem vode povećava se učinkovitost svih organa u tijelu. Jetra, pluća, koža, bubrezi, probavni organi koriste vodu da bi se pročistili. Nedovoljne količine vode usporavaju organizam i zbog toga možete patiti od zatvorenosti, sive kože, infekcija i natečenih žlijezda,prenosi Aura

Dehidracija zdravlje, prehrana

Dehidracija, dan za danom, može uzrokovati, lošu cirkulaciju, visoki krvni tlak, glavobolje, vrtoglavice, suhu kožu, urinarne infek:ije, spori metabolizam, smanjen imunitet, stres, celulit .

Jetra – čiste organizam od štetnih tvari, primjerice alkohola i aditiva. Preopterećena jetra vodi u letargiju i u ektremnim slučajevima žuticu. Bubrezi – reguliraju količinu natrija i kalija. Preopterećenje dovodi do umora organizma, infekcija, te kamenca u ekstremnim slučajevima. Crijeva – vrše apsorpciju hranjivih i eliminaciju otpadnih tvari. Od ulaska vode do eliminacije potrebno je 8 sati, a pri dehidraciji i do 24 sata.

Limfa – apsorbira mrtve stanice te bjelančevine vodi do limfnih čvorova, koji se nalaze po našem tijelu. Dehidracijom se usporava eliminacija tvari putem limfe.

Koža – filtrira soli, kiseline. Ona je odličan pokazatelj unutrašnjeg stanja organizma. Točkasta i blijeda koža može biti prvi znak da se nismo brinuli za sebe.

Facebook komentari