Najrašireniji virus koji može uzrokovati hronične bolesti i rak

Najčešće izaziva infektivnu mononukleozu, poznatu kao “bolest poljupca”, dok kod adolescenata ili odraslih simptomi mogu biti intenzivniji. Virus napada B-limfocite, slabi imunitet i može dovesti do dugotrajnog umora.

Prenosi se slinom, dijeljenjem pribora ili kroz tjelesne tekućine. Liječenje je simptomatsko: mirovanje, dovoljno tekućine i lijekovi protiv temperature i bolova. Akutni simptomi obično traju 2–4 sedmice, ali dugotrajni umor može potrajati mjesecima.

Recentna istraživanja povezuju EBV s autoimunim bolestima poput multiple skleroze, reumatoidnog artritisa i dijabetesa tip 1, te s rizikom od limfoma i drugih karcinoma. Protein EBNA2 koji virus stvara može “zbuniti” imuni sistem, pokrećući autoimune reakcije. Virus također može doprinositi nastanku raka poticanjem upale i smanjenjem imunološke kontrole, prenosi Avaz.

Facebook komentari