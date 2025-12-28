Kako razlikovati novu varijantu kovida i prehladu?

Kašalj i kihanje neizbježni su u ovo doba godine. Bilo da ste na poslu, putujete na posao ili se odmarate kod kuće, teško ih je izbjeći. Vladaju nove varijante kovida, a u moru informacija sve je teže reći jesu li bolno grlo ili curenje nosa znak kovida ili tipična sezonska prehlada.

Šta je nova varijanta kovida i po čemu se razlikuje?

Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1) neke su od najnovijih varijanti soja omikrona koronavirusa koje u posljednje vrijeme dominiraju u medijima.

– Stratus se povezuje s promuklošću i umorom, a Nimbus s osjećajem ‘žileta u grlu’ i probavnim simptomima kao što su mučnina i nadutost. Oba su jako zarazna, ali nisu opasnija od ranijih varijanti – rekao je ljekar Bruno Silvester Lopes, profesor mikrobiologije na britanskom Univerzitetu u Teessideu.

– Obje bolesti, i kovid i prehlada, šire se uglavnom kapljično, kada neko kašlje, kiše ili čak govori u vašoj blizini. Kovid se, međutim, može također širiti zrakom malenim česticama, aerosolima, koje ostaju u prostoru, posebno u napučenim ili slabo prozračivanim prostorima. Dakle, dok je za prehladu potrebno malo bliskog kontakta za zarazu, kovid vam se može prikrasti preko prostorije, ako nemate sreće – rekao je Tang, prenosi Avaz.

Razlike i sličnosti simptoma prehlade i kovida

Prehladu i kovid može biti teško razlikovati jer se mnogi simptomi preklapaju.

– Od obje bolesti može vas boljeti grlo, može vam curiti nos ili biti začepljen, možete kihati i kašljati. Međutim, kovid može izazvati i povišenu tjelesnu temperaturu, umor, bolove u mišićima i onaj znakoviti gubitak okusa ili mirisa, premda rjeđe kod novijih varijanti. Također je vjerovatnije da će vas kovid slomiti, kao da vas je pregazio kamion, a prehlada nema takvu tendenciju – kazao je Tang.

Traju li simptomi prehlade i kovida podjednako dugo?

– Simptomi prehlade normalno traju sedam do deset dana. Simptomi kovida tipično traju do dvije sedmice, ali neki ih mogu osjećati duže, čak mjesecima. Kovid može također uzrokovati ozbiljne komplikacije, kao što su upala pluća ili dugi kovid, koji zahvata više sistema u tijelu, a ne samo respiratorni – rekao je Lopes.

Kada zbog prehlade ili kovida treba ići ljekaru?

– Ljekaru treba ići ako imate visoku temperaturu koja se ne spušta, ako teško dišete, ako imate bolove u prsima ili ako se simptomi protegnu na više od 10 do 14 dana bez poboljšanja. Posebno u slučaju kovida potražite brzo pomoć ako vam ponestaje zraka ili ako vam padne zasićenost krvi kisikom. Uvijek vjerujte instinktu, ako ste zabrinuti, pođite ljekaru – rekao je Tang.

Kako možete spriječiti zarazu?

– Perite često ruke, često prozračujte prostorije u kojima boravite i pokušajte ne dodirivati lice previše. Izbjegavajte bliske kontakte s ljudima koji se očito ne osjećaju dobro, a ako se osjećate bolesno, budite obazrivi prema drugima, ostanite kod kuće i odmarajte se. Kod kovida, vakcinisanje najnovijim preporučenim cjepivima za varijante koje trenutno kruže pruža izvrsnu zaštitu i nemojte potcjenjivati moć dobrog sna, uravnotežene prehrane i redovite tjelesne aktivnosti – savjetovao je dr. Tang.

