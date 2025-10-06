Nova studija otkriva: Korišćenje telefona na WC šolji poveća rizik od hemoroida

Ljekari upozoravaju da nas skrolovanje u toaletu tjera da sedimo duže nego što bi trebalo, što stvara ozbiljne zdravstvene probleme.

Većina nas koristi pametni telefon gotovo svuda, ali rijetko ko priznaje da to radi i u kupatilu. Ipak, istraživanje sprovedeno na 125 pacijenata koji su radili kolonoskopiju u bostonskom Beth Israel Deaconess medicinskom centru pokazalo je da čak 66% ispitanika koristi telefon dok sjedi na WC šolji, makar jednom nedjeljno.

Najčešće su na telefonu čitali vijesti (54,3%) ili koristili društvene mreže (44,4%), a ova navika produžava vrijeme provedeno na šolji. Studija je otkrila da je rizik od hemoroida veći za 46% kod onih koji koriste telefon u toaletu, jer duže sjedenje dovodi do većeg pritiska i potencijalnog zatvora.

Skrolovanje koje vas košta zdravlja

Istraživanje je pokazalo da više od trećine korisnika telefona sjedi duže od pet minuta na šolji, dok samo 7,1% onih koji ne koriste telefon provodi toliko vremena u toaletu. Muškarci su češće od žena ostajali na WC šolji šest i više minuta.

Ljekari upozoravaju da osim rizika od hemoroida postoji i problem higijene telefona, jer se na njemu lako zadržavaju bakterije i fekalne čestice. Čak i kada operete ruke, telefon ostaje kontaminiran i prenosi sve nazad na kožu čim nastavite da ga koristite.

Šta savjetuju stručnjaci

Stručnjaci ističu da produženo sjedenje zbog skrolovanja ne samo da povećava rizik od hemoroida, već može da ukazuje i na više sedentarni stil života, jer oni koji koriste telefon u toaletu obično imaju manje fizičke aktivnosti.

Iako je jasno da mnogi neće prestati da koriste telefon u kupatilu, ljekari savjetuju da barem ograničite vrijeme sedenja na WC šolji i redovno dezinfikujete svoj uređaj, prenosi Telegraf.

