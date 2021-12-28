Moćna mješavina meda i cimeta u borbi protiv artritisa

Iako ne predstavljaju čudotvorni lijek, mnogi ih i danas koriste kao dodatak zdravoj ishrani ili prirodnoj podršci kod raznih tegoba.

Blaga protuupalna i antibakterijska svojstva

Med sadrži prirodne enzime, antioksidanse i antibakterijska svojstva. Cimet, s druge strane, poznat je po protuupalnim komponentama, naročito cimetaldehidu. Zajedno, ova dva sastojka mogu djelovati sinergijski – jačajući imunitet i pomažući tijelu da se lakše izbori s blažim upalama ili umorom.

Neki ljudi koriste ovu kombinaciju za ublažavanjeukočenosti zglobova ili laganih bolova – posebno u jutarnjim satima. Iako se ne može govoriti o liječenju hroničnih bolesti, kao što je artritis, pravilna ishrana i zdrav stil života u kombinaciji s prirodnim sastojcima mogu imati pozitivan efekat na opće stanje organizma.

Način pripreme

Jedna od popularnih metoda jeste konzumacija tople vode u koju se dodaju:

1 kašika meda

1 mala kašičica cimeta u prahu

Ova mješavina se obično pije ujutro, prije doručka, ili uvečer, kako bi tijelo lakše obavilo procese detoksikacije i smirilo se pred spavanje.

Pažljivo kod dijabetesa

Iako je med prirodan proizvod, sadrži šećere koji mogu uticati na nivo glukoze u krvi. Osobe s dijabetesom bi trebale koristiti ovu kombinaciju samo uz savjet ljekara i u vrlo umjerenim količinama.

Umjesto lijeka – dodatak zdravlju

Med i cimet nisu zamjena za medicinsku terapiju, ali mogu biti vrijedan saveznik u očuvanju zdravlja. Ključ je u umjerenosti i dosljednosti – kao i kod svega što se tiče ishrane i načina života.

