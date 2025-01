Evo kako vam mineralna voda može pomoći u mršavljenju

Vjerojatno ste svjesni da su voćni sokovi i gazirana pića poprilično loši za vas. Međutim, čaša mineralne vode je pjenušava poslastica blagog okusa koja je poput vode hidratantna i bez kalorija.

Nova studija otkriva da gazirana voda može pozitivno utjecati na metabolizam i time pomoći u mršavljenju.

U razgovoru za CNN, autor studije Akira Takahashi, liječnik u centru za dijalizu u neurokirurškoj bolnici Tesseikai u Shijonawateu u Japanu, objasnio je da kada pijete gaziranu vodu, “CO2 se apsorbira u krvne žile u želucu”.

Proces koji nastaje snižava razinu glukoze, zauzvrat stabilizirajući metabolizam, piše Best Life.

Kako Healthline objašnjava, ovo je važno jer “dodatni inzulin i šećer u krvi pojedinca mogu potaknuti tijelo da počne pohranjivati ​​višak glukoze. Neki se mogu pohraniti u jetri ili mišićima, ali ostatak se pohranjuje kao masnoća. To dovodi do do debljanja.”

Ali prije nego što krenete u kupovinu vode s mjehurićima, autor studije priznaje da rezultati nisu pokazali značajne promjene.

“S obzirom na ovo minimalno smanjenje glukoze, utjecaj CO2 u gaziranoj vodi nije samostalno rješenje za mršavljenje. Uravnotežena prehrana i redovita tjelesna aktivnost ostaju ključne komponente održivog upravljanja težinom”, rekao je Takahashi.

Sumantra Ray, izvršna direktorica NNEdPro Globalnog instituta za hranu, prehranu i zdravlje, dodala je da veza između gazirane vode i metabolizma glukoze još nije ispitana u studijama ljudske intervencije, prenosi N1.

“Iako ova studija pridodaje bazi dokaza, ne daje dovoljno dokaza na temelju kojih bi se dale preporuke za preventivnu ili terapijsku upotrebu gazirane vode”, istaknula je.

Ali postoji jednostavniji način na koji gazirana voda može pomoći pri mršavljenju.

Ako bi se pokazalo da gazirana pića dovode do gubitka kilograma, to bi mnogo vjerojatnije bilo kroz učinke na osjećaj sitosti”, rekao je Keith Frayn, profesor emeritus ljudskog metabolizma na Sveučilištu Oxford u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji nije bio uključen u studiju.

Zapravo, studija iz 2012. objavljena u Journal of Nutritional Science and Vitaminology otkrila je da pijenje gazirane vode “može potaknuti kratkoročni, ali značajan učinak zasićenja”, dok je studija iz 1997. objavljena u časopisu Digestive Diseases and Sciences zaključila da gazirana voda voda može usporiti pražnjenje želuca, što dovodi do dužeg osjećaja sitosti.

Kao i većinu stvari u životu, gaziranu vodu ipak treba konzumirati umjereno.

“Pijenje gazirane vode može imati određene učinke na probavni sustav, posebno za osobe s osjetljivim želucem ili već postojećim gastrointestinalnim stanjima”, istaknuo je Takahashi. “Primarni problemi uključuju nadutost, plinove i, u nekim slučajevima, pogoršanje određenih simptoma povezanih s probavnim poremećajima, poput sindroma iritabilnog crijeva ili gastroezofagealne refluksne bolesti.”

Također može narušiti caklinu vaših zuba jer CO2 u gaziranoj vodi može uzrokovati pad PH—što znači da je kiselija. Gazirana voda bez dodanih šećera ili limunske kiseline obično ima pH između 3 i 4.

I kao što je John Ruby, umirovljeni profesor pedijatrijske stomatologije na Sveučilištu Alabama, izjavio “pH od 3 do 4 je erozivan, a 2 do 3 je izuzetno erozivan”.

Takahashi poručuje da je umjerenost ključna za izbjegavanje nelagode, a istovremeno uživanje u mogućim metaboličkim dobrobitima gazirane vode.

