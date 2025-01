Dokazano jedna od najzdravijih riba na svijetu: Jeftinija je od lososa, zbog ovog je trebate češće konzumirati

Mnogi ljudi ne razmišljaju o zdravstvenim benefitima skuše za organizam, već više cijene njen ukus. Svaka riba ima specifična hemijska svojstva koja utiču na tijelo.

Bogate mastima

Skuša sadrži značajnu količinu bjelančevina i masti, pri čemu su ribe ulovljene zimi u hladnijim vodama bogatije mastima.

Standardna količina masti u skuši je oko 13 grama, što je čini masnom ribom. Sadrži i prosječno 18 grama bjelančevina, koje se apsorbuju tri puta brže nego bjelančevine iz goveđeg mesa, prenosi Aavaz.

Skuša je niskokalorična riba. Da bi se postigao dnevni unos kalorija, potrebno je pojesti oko 700 grama ribe, ali treba imati u vidu i količinu masti koju ona sadrži.

Nezasićenih masnih kiselina u skuši je u velikim količinama. One su dragocjen proizvod i antioksidans. Pomažu u jačanju membrana ćelija organizma na račun neutralizacije slobodnih elektrona.

To su radikali koji mogu da probiju zidove ćelija i da naruše njihovu aktivnost. To dovodi do pojavljivanja niza oboljenja, uključujući i onkološka. Da bismo to izbjegli, važno je da se hranimo odgovarajućim proizvodima.

Nije slučajno što se djeci daje riblje ulje – ono je puno nezasićenih masnih kiselina. Hemijski sastav skuše blagotvorno utiče na harmonični rast i razvoj djece i veoma je koristan i za trudnice i dojilje.

Kako bi se izbjegao disbalans između rasta i razvitka unutrašnjih organa kod adolescenata, skuša treba da bude prisutna u njihovom režimu ishrane.

Vitamini

Dragoceni sastojci skuše su i mineralne materije. Ona sadrži kalijum, fosfor, fluor, sumpor, cink, hlor, natrijum. To su mikroelementi ogromne koristi. Cijeli spektar vitamina B je sadržan u ovoj ribi. Velika je koncentracija vitamina B12 i vitamina PP.

Vitamin B pomaže u sintezi DNK i učestvuje u metabolizmu masti. Česta ishrana sa skušom reguliše šećer u krvi, pomaže sistemu organa za varenje i jača nervni sistem. Pomaže u stvaranju hemoglobina i zasićenju kiseonikom.

Zahvaljujući mastima i nezasićenim masnim kiselinama ona je mnogo korisna za mozak, kožu i kosu. Velika koncentracija fosfora pomaže u izgradnji mnogih fermenata koji su pokretači hemijskih reakcija ćelija.

Cjelokupna vitalnost organizma može da se obezbjedi samo jednom vrstom ribe. Fosforne kiseline u skuši su tkivo ljudskog skeleta, zbog toga je ona mnogo korisna za djecu, ali i za odrasle, s obzirom na to da se s godinama kod njih pojavljuju problemi s mišićno-koštanim aparatom.

Facebook komentari