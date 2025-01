Jedan od najvažnijih nutrijenata za organizam: Rani znakovi da vašem tijelu nedostaje vitamina C

Naime, viši nivo vitamina C u krvi može biti idealan pokazatelj za cjelokupno zdravlje. Što više proučavamo vitamin C, bolje razumijemo koliko je raznolik u zaštiti našeg zdravlja: od kardiovaskularnih bolesti, raka, moždanog udara, zdravlja očiju i imuniteta.

On je odličan prirodni antibiotik, antivirusno sredstvo, antitoksin i antihistaminik. Stoga, njegov nedostatak u tijelu može predstavljati ozbiljne zdravstvene rizike. Ovo su rani znakovi koji pokazuju da vašem tijelu nedostaje vitamina C, prenosi KLix.

Sklonost prehladama i gripi – Vitamin C podupire proizvodnju bijelih krvnih stanica koje uništavaju viruse i bakterije te djeluje kao snažan antioksidans koji sprječava infekcije. Njegov nedostatak može vas učiniti podložnijima gripi, uobičajenim prehladama ili infekciji grla.

Modrice – Nedostatak vitamina C u tijelu slabi kapilare, pa sklonost modricama može biti još jedan rani znak ovog problema.

Krvarenje iz nosa – Redovni unos vitamina C jača kapilare, ali neadekvatni nivoi ovog nutrijenta mogu uzrokovati krvarenje iz nosa budući da je nos obložen s nekoliko takvih malih krvnih žila bliže površini kože.

Bolni, otečeni zglobovi – Nizak nivo vitamina C povećava rizik od reumatoidnog artritisa, koji uzrokuje otekline i intenzivne bolove u zglobovima.

Suha, gruba, crvena koža – Budući da je vitamin C potreban za sintezu kolagena u koži, njegov nedostatak uzrokuje razvoj problema s kožom, kao i stanje kože koje se naziva keratoza pilaris, koje karakteriziraju grube mrlje ili sitne izbočine na bedrima, stražnjici, nadlakticama i obrazima.

Sporo zacjeljivanje rana – Vitamin C pomaže vezivnom tkivu da se veže za ranu i ključan je u oporavku tkiva, pa ako ranama treba dugo da zacijele, vaše tijelo možda ima nedostatak vitamina C.

Umor i tjeskoba – Ako se osjećate stalno umorno i tjeskobno, to može biti rezultat niskog nivoa vitamina C u tijelu.

Otečene desni koje krvare – Vitamin C neophodan je za zdravlje zubi i desni jer jača epitelno tkivo koje djeluje kao barijera protiv bakterija koje dovode do bolesti zuba. Zbog toga njegovi manji nedostaci dovodi do upale, krvarenja i oticanja desni, kao i parodontitisa i infekcija desni.

Suha kosa i ispucali vrhovi – Tijelo usmjerava vitamin C najprije u najvažnija tkiva i organe. Manje količine vitamina C dovode do suhe kose i ispucanih vrhova, što može dovesti do gubitka kose i usporavanja rasta kose.

