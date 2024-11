Kardiohirurg nikad ne konzumira četiri vrste hrane i pića iz jednog važnog razloga

Osim onih koje mogu pridonijeti zdravlju srca, postoje i one namirnice koje čine potpuno suprotno, a najčešće sadrže visok udio zasićenih masti, dodanih šećera i natrija. Kardiokirurg dr. Jeremy London izdvojio je koje vrste hrane i pića gotovo nikad ne konzumira, s jednim ciljem – kako bi spriječio razvoj srčanih bolesti.

Brza hrana

Kao prvu vrstu hrane, dr. London je izdvojio brzu hranu, popularnu vrstu obroka koja je vrlo ukusna, ali i vrlo loša ako se pretjerano konzumira. Pretjerana konzumacija brze hrane može povećati rizik od srčanih bolesti zbog visokog sadržaja zasićenih masti, transmasti, natrija i dodanih šećera. Mnogi od tih obroka su prženi u puno ulja i prerađeni.

“Ime govori sve. Većina onoga što se nudi u lancima brze hrane zapravo nije prava hrana”, rekao je on, prenosi She Finds. Pod time što nije masna hrana, dr. London mislio je kako je hrana u restoranima brze hrane toliko prerađena, “umjetna” i svaki put identičnog okusa.

Mliječni proizvodi, ponajviše mlijeko

Ovo bi mnoge moglo iznenaditi, ali na popisu kardiokirurga nalaze se i mliječni proizvodi. Liječnik ne konzumira ovu vrstu proizvoda jer smatra da nema potrebe da u odrasloj dobi pijemo mlijeko.

“Mi smo jedini sisavci koji piju mlijeko izvan razdoblja dojenja, i to mlijeko druge vrste. Razmislite o tome”, dodao je dr. London.

Kako prenosi She Finds, istraživanja o konzumaciji mliječnih proizvoda i bolestima srca su različita. Neka istraživanja sugeriraju da mliječni proizvodi, poput mlijeka, sadrže zasićene masti koje mogu povećati LDL, odnosno loš kolesterol. No, to može ovisiti o osobi i vrsti mliječnog proizvoda koji se konzumira. Fermentirani mliječni proizvodi, poput jogurta i kefira, hvaljeni su zbog svojih zdravstvenih prednosti, dok neki zdravstveni stručnjaci preporučuju konzumiranje proizvoda s niskim udjelom masti.

Gazirana pića

Naručivanje gaziranih pića uz hranu možda zvuči kao odlična ideja, ali time zapravo povećavate rizik od srčanih bolesti. Gazirana pića su poznata po visokom sadržaju dodanih šećera, posebno fruktoze i saharoze. Pretjerana konzumacija šećera može dovesti do pretilosti, koja je glavni čimbenik rizika za bolesti srca,piše N1

Sve to odnosi se i na dijetalna pića koja mnogi odabiru zbog manjka šećera i kalorija, ali liječnik je sve vrste gaziranih pića nazvao lošima te “tekućom smrti”, prenosi She Finds.

Alkohol

Na posljednjem mjestu nalazi se alkohol. Ova vrsta pića štetna je za gotovo svaki važan dio vašeg tijela. Prvo, ta su pića kalorična, što može dovesti do debljanja i pretilosti. Redovito konzumiranje velikih količina alkohola može povisiti krvni tlak, što je zabrinjavajuće jer je hipertenzija poznati čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti, uključujući srčani i moždani udar.

“Alkohol je apsolutno toksičan za svaku stanicu u našem tijelu. Čak i umjerena ili povremena upotreba zapravo je štetna”, ističe liječnik i zaključuje: “Ako se toliko trudimo optimizirati zdravlje srca, najmanje što možete učiniti jest prestati aktivno trovati svoje tijelo.”

Facebook komentari