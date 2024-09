Pet stvari koje vaši zubi mogu otkriti o vašem zdravlju

Stanje vaših usta je putokaz za vašu širu dobrobit, odražavajući probleme na drugim mjestima, kao i stvarajući dodatne zdravstvene probleme ako se o tome ne brinete.

“Pregled stomatologa nije samo prilika da otkrijete probleme sa zubima i desnima. Vaš stomatolog također može uočiti znakove drugih problema kada pogleda u vaša usta, kao i kada provjeri da li su vam zglobovi vilice zdravi i da li ima znakova oralnog karcinoma”, kaže dr. Neil Sikka, glavni stomatološki službenik.

Crohnova bolest i ulcerozni kolitis – dugotrajna stanja uzrokovana hroničnom upalom – potencijalno se mogu uočiti u ovom dijelu tijela.

Znakovi koji govore o tome su uporna suha usta i mnogo pukotina na jeziku, zbog čega bih tražio uputnicu kod ljekara.

Refluks kiseline

Ovo je još jedan problem sa želucem koji se prvo može uočiti na zubima, posebno ako pacijent ima takozvani “tihi refluks”, a ne žgaravicu .

Pacijenti otkrivaju da njihova želučana kiselina izlazi nazad u jednjak i ponekad putuje čak do usta, posebno noću. To dovodi do oštećenja cakline zuba, ali uzimanje antacida i promjena načina života mogu smanjiti utjecaj.

Bolest srca

To je pravi prozor za vaše cjelokupno zdravlje i svakim danom saznajemo sve više, dok naučnici promatraju kako stvari poput hronične upale u ustima mogu utjecati na druge dijelove vašeg tijela – i zašto.

Ljudi koji imaju loše oralno zdravlje, kao što su bolesti desni ili gubitak zuba, imaju veću stopu kardiovaskularnih problema poput srčanog i moždanog udara. Veza je pronađena u više studija.

Rizik od prijevremenog porođaja

Teorije se razlikuju o tome zašto, ali se smatra da bakterije koje inficiraju desni izazivaju stanja poput gingivitisa također putuju u krvne sudove na drugim mjestima u tijelu i nanose štetu.

To je zato što nivoi hormona tokom ovog perioda mogu negativno uticati na vaše oralno zdravlje.

Studija je također otkrila da su žene koje su imale prijevremeni porođaj zabilježile rezultate zdravlja desni četiri puta niže od onih koje su rodile do kraja termina. Imali su i osam puta više plaketa.

Nalazi, objavljeni u Journal of Clinical Parodontology, otkrili su da su buduće mame s neliječenim karijesom ili plombama također bile u opasnosti od prijevremenog porođaja.

Bolesti crijeva

Vaša usta su povezana s vašim crijevima, tako da vašem stomatologu pružaju mnogo informacija o tome šta se dešava s vašim probavnim sistemom.

Crohnova bolest i ulcerozni kolitis – dugotrajna stanja uzrokovana hroničnom upalom – potencijalno se mogu uočiti u ovom dijelu tijela.

Znakovi koji govore o tome su uporna suha usta i mnogo pukotina na jeziku, zbog čega bih tražio uputnicu kod ljekara.

Refluks kiseline

Ovo je još jedan problem sa želucem koji se prvo može uočiti na zubima, posebno ako pacijent ima takozvani “tihi refluks”, a ne žgaravicu .

Pacijenti otkrivaju da njihova želučana kiselina izlazi nazad u jednjak i ponekad putuje čak do usta, posebno noću. To dovodi do oštećenja cakline zuba, ali uzimanje antacida i promjena načina života mogu smanjiti utjecaj.

Također, možete spavati sa podignutom glavom i vratom, tako da gravitacija djeluje protiv kiseline.

Problem s jetrom

Studija iz 2019. koju je sproveo Queen’s University Belfast otkrila je da ljudi sa lošom oralnom higijenom imaju do 75 posto veću vjerovatnoću da razviju rak jetre.

Opet, razlog za vezu treba dodatno istražiti, ali naučnici su otkrili bakteriju zvanu fusobacterium nucleatum, koja potječe iz usne šupljine, koja se pojavila u bolesnoj ili kancerogenoj jetri.

Rak jetre je šesti najčešći rak na globalnom nivou – i četvrti najveći ubica – tako da ga držite podalje brigom o desnima i zubima nije pametno, prenosi n1.

Facebook komentari