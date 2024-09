Koliko slušalice zaista oštećuju sluh?

O tome koja jačina zvuka šteti čulu sluha, koliko je korišćenje slušalica opasno po naše zdravlje, kao i svakodnevna buka u decibelima koji nerijetko premašuju dozvoljene, za RTS je govorio prof. dr Nenad Arsović, direktor Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju UKCS.

“Slušalice u uhu sa kontrolisanom jačinom ne mogu neka ozbiljna oštećenja sluha da izazovu. Međutim, u principu se savetuje da takve slušalice i te bubice u ušima, naročito za mlade, koji to koriste za slušanje muzike ne savetuju se za korišćenje, jer može da dovede do oštećenja sluha različitog stepena”, rekao prof. Arsović.

Ovo je signal da morate na pregled

Govoreći o preventivi, prof. Arsović kaže da osoba treba da se javi ljekaru, ako osjeti jedan od prvih simptoma, koji ukazuje da sa sluhom nešto nije u redu, a to je nerazumljivost pri slušanju sagovornika.

Jake vibracije oštećuju unutrašnje uho

Profesor je objasnio da mlađi slušaju glasniju muziku, pa je tako zvučna energija koncentrisana na bubnu opnu, a kasnije i na unutrašnje uho. Jake vibracije dodatno oštećuju unutrašnje uho.

“Češće korišćenje slušalica dovodi do postepenog propadanja sluha. Jedno korišćenje može, ako su decibeli jaki, iznad 100, 110, decibela, tada može doći do stvarno velikih oštećenja sluha pa i hroničnih. Pacijent tada odmah treba da se javi otorinolaringologu jer u prvih tri do sedam dana može da mu se pomogne konzervativnom terapijom i da dođe do oporavka sluha”, kaže prof. dr Arsović.

Profesor je pomenuo i infekcije uha i naglasio da je važno da slušalice budu dezinfikovane, inače može se desiti upala spoljnog uha, koja se liječi, ali ipak može da utiče na kvalitet života.

Smatra se da milijardu i po ljudi ima neko oštećenje sluha, a da 430 miliona zahtijeva liječenje. Procjenjuje se da će do 2050. godine biti milijardu ljudi koji će zahtijevati liječenje.

Izbjegavajte male slušalice koje ulaze u ušni kanal

Profesor takođe savjetuje korišćenje većih slušalica (ne onih tipa bubica koje ulaze direktno u ušni kanal) sa mekim zaštitnim komponentama. Smatra se da među ljudima koji imaju više od 60 godina, 65 odsto ima oštećen sluh koji zahtijeva nošenje slušnog aparata.

Profesor Arsović je komentarisao uticaj buke sa koncerata na najmlađe, ali i naglasio da su primetni edukacija i informisanost po tom pitanju i da roditelji sve češće, na takvim događajima, djeci stavljaju zaštitne slušalice.

Naglasio je i koliko je bitno imati zdrav sluh jer je on veoma važan za opšte zdravstveno stanje:

“Prema novim istraživanjima, oštećen sluh dovodi do mentalnog propadanja u starosti, tako da je mnogo veći procenat dementnih osoba koje imaju problem sa sluhom, jer se one faktički isključuju iz spoljašnje sredine”, prenosi kurir

