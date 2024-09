Evo kada visok holesterol dovodi do srčanog udara

“Nije svaki holesterol aterogen, odnosno neće izazvati infakrt. On će izazvati onda kada se nađe u lošem društvu – gojaznost, dijabetes, hiperzenzija, fizička neaktivnost, stresovi, alkohol… ono što može dovesti do naslaga na krvnim sudovima i onda može doći do infarkta”, rekla je dr Lalić za TV Prva.

Istakla je da osobe koje imaju urođeni povišen holesterol moraju dodatno da vode računa jer su u većem riziku zbog stalne izloženosti krvnih sudova povišenom holesterolu. Zato postoji terapija, a kaže “neke ljude je teško ubijediti da je koriste jer ne osjete simtome”.

Naime, jedan od 250 stanovnika Srbije ima takozvanu genetsku grešku, koja se nasljeđuje, a zbog koje organizam sam sintetiše velike količine holesterola u cirkulaciji, a bolest se zove familijarna hiperholesterolemija, istakla je doktorka Lalić.

Kako je navela karakteristika bolesti je da pacijenti imaju povišen holesterol od rane mladosti jer se rode sa tom genetskom greškom, a taj gen se nasljeđuje ili od oca ili od majke.

Facebook komentari