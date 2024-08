Dr. Veroslava Stanković otkrila dvije voćke koje najviše goje: Poslije njih izgledaćete kao bumbar

Oko 200 grama voća dnevno je sasvim dovoljno, tom količinom se unosi dovoljna količina svih mineralnih tvari koje su nam potrebne i dijetnih vlakana. Ako govorimo o sokovima, svježe cijeđenim, to je količina od 120 do 150 mililitara dnevno, ne više. Povrće minimum 400 grama odnosno četiri porcije. Povrće nema šećera, ima mineralnih tvari, dijetnih vlakana koja su nam neophodna za zdravlje cijelog organizma”, rekla je jednom prilikom za “RTS Ordinaciju” specijalista ishrane dr Veroslava Stanković.

Evo šta se dešava ako unesete previše šećera:

Ukoliko je duži vremenski period tokom kojeg unosite veću količinu, može doći do promjene glikoregulacije, odnosno do porasta glikemije, a samim tim može s vremenom dovesti do pojave gojaznosti, hiperinsulinemije i dijabetesa tipa 2.

Koje voće sadrži najviše šećera?

Šljiva i grožđe sadrže najviše šećera, ne uzima se džaba grožđani šećer. Što se tiče lubenice i dinje, nevjerovatno je da lubenica ima veći glikemijski indeks od dinje, a dinja je naizgled slađa, ali opet ima manju količinu vode od lubenice, tako da je možda preporuka dinja koja ima i veću nutritivnu vrijednost u odnosu na lubenicu”, rekla je dr Stanković za RTS.

Ovo voće se najteže vari:

Šljive i kruške spadaju u voće koje je teže za varenje zato što imaju veću količinu dijetnih vlakana. Inače je to izuzetno zdravo voće. Što se tiče kajsije i breskve, oboje su obojeno voće koje ima veliku količinu beta karotena i ostalih fitonutrijenata koji imaju antioksidativnu ulogu. Ne bih zaobišla kupinu, jagoda je već prošla, malina, sve to bobičasto voće koje je prebogato fitonutrijentima, pomaže u borbi protiv karcinoma, slobodnih radikala, za podizanje imuniteta

