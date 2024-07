Ovo je 6 znakova infekcije parazitima

Paraziti u tijelu i parazitske infekcije su česti te pogađaju milijune ljudi diljem svijeta. Paraziti su organizmi koji žive u, na ili s drugim organizmom (domaćinom). Hrane se, rastu ili se razmnožavaju tako da štete domaćinu. S obzirom na to im je za opstanak potreban domaćin, često prenose bolesti koje mogu biti opasne po život.

U nastavku teksta otkrivamo koji paraziti mogu izazvati bolest kod ljudi, koji su paraziti u tijelu simptomi te kako se parazitske infekcije liječe.

Vrste parazita u ljudskom tijelu

Tri vrste parazita mogu izazvati bolest kod ljudi, to su:

protozoe; ovi jednostanični organizmi mogu živjeti u ljudskim crijevima ili krvi i tkivima. Mogu se širiti kontaminiranom hranom ili vodom, kontaktom s osobe na osobu ili putem ugriza vektora. Postoje deseci tisuća različitih vrsta protozoa, no glavne vrste koje utječu na ljude uključuju amebe koje uzrokuju dizenteriju, zatim trepetljikaši koji također uzrokuju dizenteriju, potom flagelati koji mogu uzrokovati bolest spavanja, te sporozoj koji uzrokuje malariju

helminti; riječ je o parazitskim crvima koji obično žive u probavnom traktu; u svojoj odrasloj fazi vidljivi su okom — veličinom se kreću se od 1 milimetra pa do više od 1 metra; u njih spadaju metilji, vrsta pljosnatih crva. koji se mogu širiti preko kontaminirane vode ili vodenih životinja, a mogu zaraziti krv, mokraćni mjehur, jetru, pluća, crijeva i druge organe. Tu su i trakavice, dugi, plosnati crvi koji žive u crijevima i hrane se hranjivim tvarima koje njihov domaćin dobiva hranom te nematode, valjkasti crvi koji žive u crijevima, a šire se iz zaražene stolice ili tla

ektoparaziti; to su paraziti koji živi s vanjske strane svog domaćina. Oni su vektori, živa bića koja prenose bolesti između životinja i ljudi te obično prenose infekcije putem krvi; u ektoparazite spadaju uši, grinje, krpelji i stjenice

Paraziti u tijelu: Simptomi

Postoji mnogo vrsta parazita, pa se simptomi infekcije mogu razlikovati. Neki ljudi mogu imati parazita, a pritom nemaju nikakve simptome, ili se paraziti u tijelu simptomi mogu pojaviti dugo vremena nakon infekcije. Također, osobe koje nemaju nikakve simptome mogu slučajno prenijeti parazit drugoj osobi koja razvije simptome.

Uobičajeni simptomi parazita u tijelu mogu uključivati:

proljev

mučninu i povraćanje

bolove u trbuhu

neobjašnjivi gubitak težine

povećan apetit

bolove u mišićima

vrućicu i/ili zimicu

probleme sa spavanjem (nesanica)

umor

slabost

kožni osip

Najčešći znakovi parazita u tijelu

1. Probavne smetnje

Neobjašnjivi zatvor, proljev, plinovi, nadutost ili mučnina mogu biti znak parazitske infekcije. Mnoge probavne smetnje često se brkaju s sindromom iritabilnog crijeva.

Liječnici ne moraju nužno provjeravati pacijente na te infekcije jer parazitske infekcije nisu vrlo česte. Ponekad rutinski laboratorijski testovi također ne pokazuju ništa korisno. Samo posebni testovi mogu identificirati jesu li crijevni simptomi povezani s parazitskom infekcijom.

2. Kronični umor ili iscrpljenost

Paraziti mogu izazvati osjećaj umora i iscrpljenosti koji rezultiraju promjenama raspoloženja, depresijom, promjenama osobnosti, glavoboljama i problemima s pamćenjem s osjećajem apatije.

Određeni crijevni paraziti, poput Giardia, mogu uzrokovati sindrom kroničnog umora koji može dovesti do nedostatka i malapsorpcije esencijalnih hranjivih tvari poput željeza i B12 u tijelu. To može dovesti do osjećaja letargije i neobjašnjivog umora.

3. Kožni problemi

Iritacija kože, misteriozni osip, koprivnjača, rosacea ili ekcem mogu biti znak postojanja crijevnih parazita. Ako imate svrbež, osip i koprivnjaču bez značajnog poboljšanja, to može biti nešto više od uobičajenog problema s kožom.

Mehanizam iza kožnih bolesti je složen. Crijevni paraziti mogu stimulirati proizvodnju imunoglobulina E (IgE), antitijela koja proizvodi imunološki sustav. Tada može izazvati alergijske reakcije, uključujući kožne probleme za koje se ne čini da nemaju nikakav izvor.

4. Bolovi u mišićima i zglobovima

Paraziti mogu napasti zglobove i mišiće te otpustiti upalne toksine koji utječu na raspon pokreta. Možete osjetiti bolove u mišićima i zglobovima ako patite od parazitske infekcije.

Trihineloza je parazitska bolest koja nastaje jedenjem nedovoljno termički obrađenog mesa koje sadrži ličinke ili nezrele gliste. Ovi crvi mogu doći do vašeg želuca kroz hranu i rezultirati bolovima u zglobovima i mišićima. Bolni mišići ili zglobovi mogu upućivati na prisutnost crijevnog parazita.

5. Anemija

Paraziti se mogu početi hraniti crvenim krvnim zrncima ili dovesti do gubitka krvi kroz stolicu, što može rezultirati anemijom zbog nedostatka željeza. Paraziti se hrane krvlju tkiva domaćina što dovodi do gubitka željeza i proteina te manjka crvenih krvnih stanica u tijelu zbog čega možete osjećati neobjašnjivu iscrpljenost.

6. Svrbež

Infekcija parazitima može izazvati svrbež. Neki paraziti polažu jaja ispod ljudske kože što dovodi do svrbeža. Specifični paraziti mogu izazvati lokalizirani svrbež, a mogu uzrokovati i svrbež oko anusa. Budući da ih tijelo prepoznaje kao uljeze, imunološki sustav proizvodi imunoglobulin E (IgE), antitijela koja putuju do stanica i otpuštaju kemikalije, uzrokujući alergijsku reakciju.

Kako se paraziti u tijelu prenose?

Paraziti u tijelu se mogu dobiti iz hrane:

sirovog ili nedovoljno pečenog mesa ili ribe

sirovog ili neopranog voća i povrća

nepasteriziranog mlijeka i sokova

Ljudi parazitsku infekciju mogu dobiti:

boravkom u područjima s poznatim parazitima

putem kontaminirane vode, hrane, iz kontaminiranog tla, krvi ili izmeta

nepranjem ruku prije jela ili pića

lošom higijenom

uslijed oslabljenog imunološkog sustava

ugrizom zaraženih kukaca

seksualnim kontaktom

Parazitske infekcije mogu rezultirati nizom zdravstvenih problema koji mogu uzrokovati mnoge neugodne, pa čak i bolne simptome. Neobjašnjivi probavni problemi, svrbež, anemija, bolovi u mišićima i zglobovima pa čak i bruksizam neki su od znakova da možda imate parazite u tijelu.

Paraziti u tijelu: dijagnoza

Ako imate simptome parazitske infekcije, liječnik će vas pitati kada su se pojavili simptomi, jesu li simptomi stalni ili dolaze i prolaze, imaju li vaši prijatelji ili članovi obitelji slične simptome, jeste li nedavno putovali, živite li u blizini šumovitih područja, imate li kućne ljubimce koji puno vremena provode vani kao i jeste li jeli sirovo ili rijetko životinjsko meso.

Posumnja li na infekciju parazitima, liječnik vas može uputiti na dodatne pretrage kao što su pregled sadržaja stolice tijekom kojeg ćete tijekom nekoliko dana prikupljati uzorak stolice.

Prema potrebi će vas uputiti i na kolonoskopiju, na niz laboratorijskih pretraga iz krvi ili pak na rendgen (RTG), magnetsku rezonanciju (MR) ili kompjutorsku tomografiju (CT) kako bi se dobio uvid u stanje organa.

Liječenje parazitskih infekcija

Liječenje ovisi o vrsti parazita. Pažljivo slijedite upute jer se u suprotnom parazit može vratiti.

Liječnik može propisati:

antiparazitske lijekove

antibioticke

šampone

masti

Za liječenje ektoparazita kao što su uši i krpelji, liječnik može preporučiti redovito korištenje šampona, pranje odjeće, posteljine i ručnika u vrućoj vodi, usisavanje tepiha, madraca i namještaja.

Uz propisane lijekove, jačanje imunološkog sustava prehranom i dodacima prehrani može pomoći tijelu da se brže riješi parazita. Prije nego što isprobate bilo koju alternativnu terapiju, posavjetujte sa svojim liječnikom jer određeni biljni pripravci, dodaci prehrani i hrana mogu utjecati na druge lijekove koje uzimate. Također, potrebno je piti puno vode kako bi se potaknulo čišćenje organizma.

Hrana i dodaci prehrani koji mogu pomoći u čišćenju od parazita ili spriječiti njihov rast:

cikla

mrkva

hrana bogata vlaknima

sirovi češnjak

med

sjemenke bundeve

probiotici

vitamin C

cink

Prevencija parazita

U sprječavanju parazitskih infekcija mogu pomoći:

redovito pranje ruku čistom vodom i antibakterijskim sapunom prije jela, nakon rukovanja sirovim mesom i nakon obavljanja nužde, ali i mijenjanja bebinih pelena ili čišćenja za kućnim ljubimcem

redovito kupanje ili tuširanje toplom vodom i sapunom

pijenje ispravne vode; ako niste sigurni je li voda čista, pijte vodu iz boce. Nemojte piti vodu iz jezera, ribnjaka ili potoka

pripremanjem mesa na odgovarajućoj temperaturi

redovitim pranjem osobnih predmeta – odjeće, posteljine i drugih osobnih stvari u vrućoj vodi s deterdžentom

zaštitom od insekata

prakticiranjem sigurnog seksa; uvijek koristite kondome jer pomažu zaustaviti širenje parazita koji uzrokuje trihomonijazu,pise N1

Facebook komentari