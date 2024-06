Kako se njeguje masna koža

Ali iako možda mislite da je najbolji način da to uradite tako što ćete udvostručiti aktivne supstance koje isušuju. Ali prekomjerna upotreba retinola i hidroksi kiseline (AHA), može znatno pogoršati problem.

Kako se ispostavilo, jedna od najboljih stvari koje možete učiniti u borbi protiv masne kože nije da je isušite, već da je napunite vlagom. Nastavite da čitate da biste saznali više o prednostima pronalaženja pravog hidratantnog sredstva za masnu kožu, direktno od dermatologa dr Džulije Švarc i dr Bler Marfi Rouz.

„Kod ljudi koji imaju mastan tip kože, koža izgleda masno ili sjajno zbog prekomjerne proizvodnje sebuma, ulja koje koža prirodno proizvodi. A višak sebuma dovodi do masne kože“, objašnjava dr Švarc. „Masna koža može da vas predisponira za akne, kao i začepljene pore i mitesere.“

Bez obzira na tip kože, lojne žlijezde u cijeloj koži (osim dlanova i stopala) proizvode sebum. Sebum se sastoji od mješavine lipida, uključujući trigliceride i masne kiseline. A njegova primarna funkcija je podmazivanje i vodootpornost kože i kose kako bi se spriječilo da postanu suve i lomljive. Na normalnim nivoima, sebum pomaže koži da ostane zdrava i da pravilno funkcioniše. Ali kada vaše tijelo proizvodi previše sebuma, dolazi do masne kože – kao i svih ovih gore navedenih dosadnih neželjenih efekata.

Neki ljudi se rađaju sa masnom kožom, to jest imaju genetsku predispoziciju za masnu kožu. Ali i spoljni faktori, poput vlažnosti iz okoline i hormonskih promjena, mogu pokrenuti prekomjernu proizvodnju sebuma. To znači da koža nekih ljudi ponekad može biti masna, ali ne stalno. Recimo prrilikom putovanja na udaljena mesa ili PMS-u može doći do prekomjernog mašćenja kože.

„Rutina njege kože takođe igra važnu ulogu. Ako pretjerano čistite ili koristite oštre aktivne supstance za skidanje mrtvih slojeva kože, tijelo će početi da luči više sebuma u pokušaju da se bori protiv suvoće i oštećenja koje vaša rutina izaziva. Srećom, koristeći adekvatne proizvode za negu vašeg tipa kože, smanjiće se lučenje sebuma“, kaže dr Švarc. I tu na scenu stupa hidratantna krema.

Zašto je hidratacija ključna u njezi masne kože

Jednostavno rečeno, „Vlaženje kože može pomoći u regulisanju prirodne proizvodnje sebuma“, kaže Švarc. To je zato što – kao što je ranije pomenuto – kada nemate dovoljno vlage u svojoj koži, ona će proizvoditi višak ulja kako bi pokušala da ostane zdrava. „Pored toga, neki ljudi istovremeno imaju i masnu i dehidriranu kožu, posebno ako prekomjerno koriste brojne potencijalno iritantne aktivne sastojke kao što su hidroksi kiseline i retinoidi.“

Štaviše, samo zato što je koža masna ne znači da je odlična u zadržavanju vlage — što je ključno za održavanje pravilnog hidratacije. Redovno hidratiziranje masne kože (ili bilo koje kože u tom slučaju) će pomoći u jačanju barijere kože kako bi se spriječilo da voda „pobjegne“ u okolinu. Dok je preplavi vlagom koja joj je potrebna da ostane zdrava. Dermatolozi preporučuju hidrataciju masne kože jednom dnevno, a najbolje je da to radite uveče. Za početak, vaša koža prelazi u režim „odmor i popravka“ preko noći, tako da je aktivnim sastojcima lakše da prodre u epidermu i rade ono što im je posao. Pored toga, dr Marfi-Rouz napominje da koža gubi najviše vode noću. Tako da upotreba proizvoda koji će pomoći da se nivo vlage ne pomjera dok spavate.

Odabir pravog proizvoda

Pronalaženje prave hidratantne kreme za masnu zahtijeva uspostavljanje delikatne ravnoteže. Želite nešto dovoljno hranljivo da koža ostane hidrirana, ali ne toliko teško da bi se zbog toga osjećala još masnije. „Potražite lakšu hidratantnu kremu bez ulja i losione za lice“, kaže dr Marfi-Rouz. Sve što koristite takođe treba da ima oznaku „nekomedogeno“ na etiketi, jer ove formule neće zapušiti pore i izazvati bubuljice.

Što se sastojaka tiče, „humektanti poput hijaluronske kiseline, poliglutaminske kiseline, glicerina i aloje su odličan izbor za masnu kožu. Ovi sastojci privlače vodu na površinu kože kako bi obezbijedili hidrataciju bez ikakvih okluzivnih svojstava koja bi mogla da doprinesu začepljenju pora i izbijanju bubuljica“, objašnjava dr Marfi- Rouz. „Ovlaživači bez ulja sa sastojcima kao što su ceramidi i skvalan (za koje je manje vjerovatno da će začepiti pore) idealni su za masnu kožu. I podržaće barijeru kože bez rizika od izbijanja bubuljica.“Dr Marfi- Rouz preporučuje izbjegavanje bogatih putera, ulja, petrolatuma, silikona i vitamin E (tokoferol) ako imate masnu kožu.

Bez obzira na tip kože, hidratantna krema bi trebalo da bude poslednji korak u vašoj noćnoj rutini nakon što umijete lice i nanesete serum za kožu. Ali kada je u pitanju masna koža, najvažnije je da lice bude dobro očišćeno prije nego što nanesete serum i kremu.

„Preporučujem umivanje kože dva puta dnevno da biste uklonili višak sebuma, kao i proizvode za njegu kože, mikrobe i mrtve ćelije kože. A tek zatim nanesite hidratantnu kremu za zaštitu od transepidermalnog gubitka vode“, savjetuje dr Marfi-Rouz. Pored toga, dr Švarc preporučuje da uparite svoju hidratantnu kremu sa retinolom kako biste sprečili zapušavanje pora i održali zdravu barijeru kože, prenose Nezavisne

