Namirnica za savršenu preplanulost

Tokom ljetnih mjeseci svi želimo dobiti prekrasan ten i zadržati ujednačen ton kože duže nakon odmora. Postoji nekoliko krema i ulja čiji proizvođači tvrde kako nam mogu pomoći dostići upravo to. No, jeste li znali da naša prehrana također ima veliki utjecaj na to kako tamnimo?

Jaja

Proizvod koji ima supermoći. Izvor vitamina A, B, D, folne kiseline, selena, kalcija… popis se nastavlja i nastavlja. Zbog visokog udjela svih tih vitamina, preplanuli ten doslovno se zalijepi za kožu u nekoliko dana. Uz preplanulost, jaja su neophodna za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

Svježi sir

Ova superhrana doslovno je prepuna aminokiselinama i kalcijem, koje ne škodi svakodnevno uključiti u prehranu. Proteini, vitamin B12, kalcij i vitamin A pomažu koži da postigne ljetni sjaj i poboljšavaju cjelokupno zdravlje.

Mrkva

Mrkva je izvor beta-karotena koji pojačava pigmentaciju kože, tj. tamnjenje. Osim toga, štiti krvne žile i poboljšava vid!,piše Avaz

Jagode

Čarobna bobica za žene, posebno za kožu. Ne samo da će pružiti dobrodošlu preplanulost, već će pomoći u borbi protiv znakova starenja. Jagode imaju puno vitamina C i antioksidanata. Osim toga, sadrže antocijane, pigmente koji bobicama daju grimiznu boju. Ovi pigmenti doprinose obnovi oštećenih kolagenih vlakana, potiču sintezu kolagena i jačaju krvne žile. Dakle, s ovom mirisnom bobicom, učinci tamnjenja neće biti zastrašujući.

Limun

Limuni sadrže veliku količinu vitamina A, koji pojačava proizvodnju melanina u tijelu. Melanin je prirodni pigment koji kožu čini tamnijom dok se pečemo na suncu. Dakle, u potrazi za savršenim zlatnim tenom, ne zaboravite na citrus.

Facebook komentari