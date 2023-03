PRAVILNA NJEGA KOŽE: Do savršenog lica za samo PET MINUTA – evo i kako!

Vaše lice će vam biti zahvalno ako svakodnevno budete vodili računa o svojoj koži.

Pravilna i redovna njega ne zahteva uvek puno vremena.

Možda je nekima njega kože dosadan proces, ali bez toga koža ne može biti mekana i elastična.

Ovih nekoliko koraka možete sprovoditi i prije spavanja, ali i ujutru čim se probudite kako bi vam koža bila hidrirana tokom dana. Najbitnije je da odaberete proizvode koji odgovaraju vašem tipu kože.

Započnite sa čišćenjem

Prvi i najvažniji korak je čišćenje lica od prljavštine i raznih toksina koji se gomilaju tokom dana. Ovaj korak je jako bitan ako želite da imate zdravu kožu lica. Posebno se odnosi na uklanjanje šminke prije spavanja.

Šminka zatvara pore, a ako je držite i tokom spavanja, može izazvati promene u vidu crvenila, bubuljica i mitisera. Istraživanja pokazuju da osobama koje ne vode računa o pravilnoj njezi kože lice brže stari i da se smanjuje vlažnost kože s godinama.

Za ovaj korak izaberite nježno hidrantno sredstvo koje temeljno čisti kožu. Postoje brojni serumi za kožu koji su na bazi zelenog čaja koji se pokazao kao djelotvoran kad je u pitanju svakodnevna nega. Dobri proizvodi su i pijene za uklanjanje šminke i nečistoća, ali nakon njihove upotrebe umijte lice, piše 24sata.hr.

Sjaj kože

Tokom zimskih dana naša koža je dodatno podložna promjenama, zbog čega se često isušuje. Sada je idealno vrijeme da hidrirate lice. Za sjaj kože možete koristiti serume koji u sebi imaju vitamin C koji proizvodi prirodni sjaj, ali deluje i kao antioksidans. S obzirom da vitamin C neutrališe slobodne radikale koji uzrokuju oksidativni stres, znakovi starenja na koži će biti manji.

Područje oko očiju

Na tom mjestu je koža mnogo tanja nego na ostalim površinama lica. Ovo područje je sklono dehidrataciji i ima manje elastina i kolagena, zbog čega ne može da zadržava vlagu.

To može dovesti do stvaranja bora i vidljivih znakova starenja. U tom slučaju možete koristiti kremu za podočnjake ili serum na bazi vitamina C koji će hidrirati to područje.

