“kako izgledati mlađe”: PET trikova koje dermatolozi stalno koriste

Svi starimo ali to ne znači da ne možemo usporiti cijeli proces, a puno je dokazanih načina koji će pritom pomoći poput pravilne prehrane, tjelovježbe i sna, korištenja krema i kontrole stresa. Karan Lal je direktorica centra za kozmetičke zahvate i dermatologiju u Arizoni i otkriva koji su to zahvati dobrodošli.

1. BOTOKS

Dr. Lal kaže kako je to jedan od načina koji će vam pomoći da zadržite mladolik izgled te dodaje da još nije upoznala dermatologa koji ne koristi botox. Botoks se poglavito koristi za tzv. mimične bore čela i oko očiju, tzv. periorbitalne bore. Poneki kirurzi apliciraju ga i u druge zone lica. On će opustiti mišiće koji doprinose stvaranju bora, a djeluje oko 3 do 6 mjeseci. Vrlo je dobrog djelovanja i može se ponavljati. Studije pokazuju kako će dugotrajno korištenje botoksa voditi do dugotrajnog opuštanja mišića koji pokretima uzrokuju bore.

Danas se smatra da je davanje botoksa vrlo siguran postupak s vrlo rijetkim nuspojavama koje su tim manje ako ga daje iskusan liječnik, te da osim što eliminira ili radikalno smanjuje opisane bore, djeluje i preventivno, tj. smanjuje i nastanak novih bora koje su doslovce neminovne u procesu starenja ljudskog lica.

2. RETINOL

Prema dr. Lal oni koji se nanose na kožu imaju brojne dobrobiti. Oni će stimulirati proizvodnju kolagena, smanjiti pojavnost borica, smanjiti pigmentaciju od sunca i ponuditi ravnomjeran ton kože. Koriste se već godinama i svi dermatolozi koriste retinol. Ako ga koristite redovito, kroz 6 mjeseci ćete vidjeti rezultate.

“Retinol predstavlja A vitamin. Retinol se smatra zlatnim standardom za proizvode protiv starenja i to s dobrim razlogom. Briše ključne znakove starenja minimizirajući bore te podižući i učvršćujući kožu. Preparati s retinolom dostupni su na tržištu bez recepta, no takvi preparati sadrže izrazito nisku koncentraciju retinola, dok znatno učinkovitiji preparati s A vitaminom mogu se dobiti isključivo na recept, jer spadaju u grupu lijekova. Takve kreme-lijekovi sadrže retinoičnu kiselinu. Njihovom uporabom moguća je snažnija iritacija, stoga uporaba ovih krema-lijekova provodi se pod kontrolom dermatologa”, objašnjava dr. sc. Ivana Nola, spec. Dermatovenerologije te dodaje kako se može koristiti već u dvadesetima s obzirom na sposobnost regeneracije kože. Djeluje općenito kao anti-age te na regeneraciju i onih stanica koje su oštećene suncem, a koristi se i u njezi kože sklone aknama, kao i u terapiji ožiljaka.

3. FILERI

Dr. Lal pojašnjava kako se mišići i kosti na licu mijenjaju kako starimo i koža gubi elasticitet pa se može javiti i onaj neželjeni izgled kada imamo osjećaj da sve visi prema dole. Puno je raznih filera danas na tržištu koji će pomoći da se povrati volumen na licu. Ona dodaje da se aplikacija filera može smatrati i zahvatom koji donosi rizike, a oni uključuju infekcije, sljepoću, moždani udar… stoga savjetuje pacijentima da se uvijek radi takvih zahvata obrate stručnjaku koji ima puno iskustva u primjeni. Isto kako ne biste išli krivom liječniku radi operacije srca, pripazite gdje idete na aplikaciju filera. Oni koji se najčešće upotrebljavaju su fileri s kiselinama. U većini slučajeva fileri traju oko 6 do 18 mjeseci, ovisi o kojem se tipu filera radi.

Usporite starenje kože: Jednostavnih 10 anti-age koraka u njezi koji će sve promijeniti

4. TRETMANI LASEROM

Minimalno invazivni, ali ipak invazivni postupci zahtijevaju nekoliko dana oporavka, a iznimno su popularni te sigurni za svako kožu licu, a potrebno je ipak zahtijevati da ih izvodi dermatolog. Ono će stimulirati proizvodnju kolagena, smanjiti pigmentacijske mrlje i poboljšati teksturu.

5. NEINVAZIVNO ZATEZANJE KOŽE

Liječnica navodi da postoje tretmani koji ne uključuju igle i dok se neki baziraju na ultrazvučnom pristupu, drugi će koristiti frekvencije. Oni često pružaju toplinu koja će stimulirati proizvodnju kolagena te će koža biti zategnuta. Možda se radi o nešto skupljim zahvatima ali su sigurni i djelotvorni.

Facebook komentari