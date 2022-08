ISTRAŽIVANJA POKAZUJU DA JE IZLAGANJE SUNCU RAZLOG ZA 80 POSTO STARENJA KOŽE: Evo kako se zaštititi

pekline od sunca

Opekline nastaju kada dođe do oštećenja DNK u vašim stanicama kože. S vremenom te ozljede dovode do fizičkih promjena kože poput bora, hiperpigmentacija i, u najgorim slučajevima, raka kože. Iako postoje brojne metode kojima možete ublažili bol opeklina od sunca, postoji samo nekoliko načina kako spriječiti štetu prije nego što ona zauvijek nastane. Koristite kremu sa zaštitnim faktorom i obnovite je svakih otprilike 80 minuta. Zaštitit ćete stanice kože od UV zračenja širokog spektra i pomoći enzimima kože da poprave dio oštećenja koja nastaju na DNK. Opekline tretirajte nježnim prirodnim losionima i gelovima bez naftnih derivata (parafin, vazelin) koji zatvaraju pore i zadržavaju toplinu.

Suha koža

Izlaganje UV zrakama može isušiti kožu ostavljajući grube mrlje na površini. Rješenje su piling i prirodni losioni za tijelo. Koristite piling ili rukavicu za piling koji će vam pomoći ukloniti gornji sloj mrtvih stanica. Nakon pilinga nahranite kožu prirodnim Gaia Naturelle losionom za tijelo s hijaluronom za mekoću i podatnost. Ako imate opekline od sunca, svakako preskočite piling i rukavice za tuširanje kako kožu ne biste još više nadražili i mažite je prirodnim losionom.

Bore

UV zrake, osim što mogu prouzročiti trajna oštećenja na DNK, mogu razgraditi kolagen i elastin, dva proteina koji održavaju kožu čvrstom i glatkom. Isprobajte proizvode koji će smanjiti bore i povećati hidrataciju.

Kolagen shot: Dokazano klinički djeluje na smanjenje bora te povećanje glatkoće i hidratacije kože. Sadrži hidrolizirani riblji kolagen, MSM i vitamin C koji u sinergiji djeluju na poticanje prirodne proizvodnje kolagena i elastina u tkivima. Jutarnja doza od 25 ml dovoljna je za održavanje zdravlja kože, kose, noktiju i zglobova.

Gaia Naturelle Hijaluronska krema za lice: Visoke koncentracije hidrolata smilja i MSM-a odgovorne su za bržu regeneraciju i mikrocirkulaciju kože pa su iznimno učinkovite u cijeljenju kože. Hijaluronska kiselina je molekula koja može vezati do sto puta više vode od svoje težine pa zato ima važnu ulogu u hidratantnim kremama za lice. Zbog lagane teksture idealna je za njegu kože ljeti jer ne zatvara pore i dopušta koži da diše.

Sunce i staračke pjege

Kako bi se zaštitila od UV zraka, koža proizvodi melanin. Pretjerano izlaganje suncu može prouzročiti stvaranje nakupina melanina koje se pokazuju kao ravne smeđe ili crne mrlje. Za borbu protiv hiperpigmentacije i staračkih pjega isprobajte Gaia Naturelle Serum s vitaminom C. Među najvažnijim novim dermatološkim otkrićima je moć vitamina C u suzbijanju posljedica izlaganja suncu. Djeluje tako da smanjuje štetu prouzročenu slobodnim radikalima, štetnim nusproiz­vodom Sunčeve svjetlosti, dima i drugih onečišćenja. Kako biste izblijedili mrlje od sunca, vrlo je važno koristiti stabilan oblik vitamina C koji nije fotosenzibilan, što znači da ne uzrokuje mrlje u kontaktu sa suncem. Jedinstvena formulacija koja sadrži šipkovo ulje, koenzim Q10 i stabilni derivat vitamina C izbjeljuje fleke nastale od sunca i potiče sintezu kolagena,piše Sensa

I, najvažnije, strogo izbjegavajte izravno sunce i koristite kreme sa zaštitnim faktorom širokog spektra koje štite od UVA i UVB zraka. U ljetnim mjesecima iznimno je važna i hidratacija cijelog tijela pa se preporučuje konzumacija velikih količina vode i laganog sezonskog voća. Izbjegavajte gazirane sokove koji sadrže velike količine šećera jer u tijelu nemaju ulogu hidratacije, nego nam samo mogu dodati kilograme. Zbog toga u toplim ljetnim danima radije posežite za vodom, limunadom ili domaćim ledenim čajem bez dodanog šećera.

