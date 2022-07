Ove žene pokazuju svoj celulit i daju realnu sliku ženskog tijela

“Ni jednu od ovih fotki nisam htjela uređivati i provlačiti kroz filtere. Negdje u zimu Ante Mihić i ja krenuli smo u teretanu i odlučili poraditi na svojim linijama. Ante je tu dosta radikalan pa je do danas izgubio skoro 15 kilograma, ali je on puno i marljivi nego ja. Nakon operacije u aprilu više se nisam vratila u gym jer nisam smjela, ali sam nastavila kontrolirati što i koliko jedem (koliko je to kod mene moguće) i zarekla sam se da ću disciplinirano ići na maderoterapiju“, napisala je Lana Klingor Mihić pored fotografija na kojima otvoreno pokazuje svoj celulit.

Pokrenula je time sjajnu temu o ženskom tijelu i percepciji istoga, a dokazala i da ne teži savršenstvu – jer je njega nemoguće postići. Nije Lana jedina koja je donijela odluku putem društvenih mreža pokazati realnost svog tijela – učinile su to i Lana Jurčević, Lucija Lugomer, Nives Celzijus, Katarina Baban, Ella Dvornik, Matea Milijan.

Ove zgodne dame u kostimima izgledaju sjajno baš zato što se i ne opterećavaju sitnicama, a posebno je pozitivno što svoj javni utjecaj koriste da bi i svim ostalim damama olakšali ove vruće ljetne dane. Uživati, a ne se opteretiti, jer je život jednostavno prekratak. Neka svako gleda svoje du**.

Facebook komentari