Modne zapovijesti za dame u 50-im: Žene ne bi trebale kršiti ova pravila odijevanja!

View this post on Instagram

خلال لقاء اليوم مع عدد من المصممين الأردنيين الذين سيشاركون في أسبوع عمان للتصميم هذا العام وحديث مع فريق العمل المسؤول عن هذا الحدث للاطلاع على التحضيرات النهائية #الأردن #حب_الأردن From my meeting with a group of Jordanian designers participating in Amman Design Week this year and the team bringing it together #T99JO #Jordan #LoveJO