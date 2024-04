Nije bez razloga mnogima omiljeni napitak: Jeste li znali da se u kafi nalazi jedan važan vitamin

Jedna od vaših omiljenih svakodnevnih navika zapravo može biti izuzetno korisna za vaše zdravlje.

Poslije vode, kafa je najpopularniji napitak na svijetu. Ali osim omiljene navike, kafa našem tijelu nudi mnogo više. I dok možda znate da umjerena konzumacija kofeina ubrzava metabolizam, potiskuje apetit i povezuje se sa smanjenjem tjelesne masti, ono što možda ne znate je da je vaš omiljeni napitak zdrav izbor, jer sadrži vitamine, kao i antioksidante.

B-kompleks

Vitamin B2 je vrijedan vitamin B-kompleksa. Svi vitamini se mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije – rastvorljivi u vodi ili rastvorljivi u mastima. Vitamin B2 je rastvorljiv u vodi pa se lako transportuje kroz krvotok. Riboflavin je osnovni gradivni blok dva enzima koji igraju veoma važnu ulogu u proizvodnji energije. Pored toga, učestvuje u pravilnom funkcionisanju ćelija, rastu, metabolizmu masti i lijekova.

Vitamin B2 se prirodno nalazi u nekim namirnicama, vještački se dodaje drugim proizvodima i prirodno se može uzimati kao dodatak. Svaka šoljica kafe pokriva impresivnih 11 posto dnevne preporučene količine vitamina B2.

Pored vitamina B2, vaša omiljena kafa je bogata mineralima, kao što su kalij i mangan i antioksidansima. Jedina stvar na koju morate da pazite je količina koju konzumirate. Dakle, ako pijete do 400 mg dnevno, to je jedno od najzdravijih pića koje možete konzumirati, piše Novosti.rs.

Kako vitamin B2 štiti vaše zdravlje

Nedostatak riboflavina može dovesti do stomatitisa. Zbog ometanja apsorpcije željeza, čak i blagi do umjereni nedostatak riboflavina dovodi do anemije s normalnom veličinom ćelija i normalnim sadržajem hemoglobina. Ovo se razlikuje od anemije uzrokovane nedostatkom folata (B9) ili cijanokobalamina (B12).

Nedostatak vitamina B2 tokom trudnoće također može dovesti do urođenih mana, uključujući urođene srčane mane i deformitete ekstremiteta. Također je poznato da produženi nedostatak riboflavina izaziva degeneraciju jetre i nervnog sistema.

Kome se ne preporučuje kafa

Konzumacija kofeina u okviru preporuka za odrasle nema negativnih efekata na zdravlje. Istraživanja su čak povezala svakodnevnu konzumaciju kafe sa boljim zdravljem srca i dugovječnosti. Ali ako pripadate osjetljivijoj kategoriji, ako ste trudni ili dojite, imate koronarnu bolest ili čir na želucu, radite homeopatiju ili jednostavno želite da uživate u šoljici više, uvijek postoji opcija sa samo 1-3 mg kofeina. prenosi Avaz

