Kokice su zdrave samo ako ih pripremate na ovaj način

Kokice su zrna kukuruza koja ‘pucaju‘ i ‘napušu se‘ kad se zagriju. Kao cjelovita žitarica, kokice su niskokalorične i predstavljaju dobar izvor vlakana, no nisu sve pripremljene na isti način.

Kad ostanu u svom ‘čistom‘, najjednostavnijem obliku, kokice su hranjiv obrok, no mnogi oblici kokica, poput onih s maslacem, mogu imati visok udio soli, zasićenih masti te potencijalno štetnih konzervansa. Ne predstavlja rizik za zdravlje povremeno si priuštiti veliku porciju kokica, no ako su kokice vaša omiljena grickalica koju sebi često priuštite, trebali biste obratiti pažnju na način kako ih pripremate. Naprimjer, domaće kokice pržene u zračnoj fritezi i s minimalno soli hranjiv su obrok od cjelovitih žitarica s malim udjelom soli i masti, piše Živim.hr.

Dobrobiti kokica

Kokice se prave od vrste kukuruza koji se popularno zove kokičar. Iako se kukuruz koji jedete s klipa smatra škrobnim povrćem, kokičar se svrstava u cjelovite žitarice, a one čine važan dio zdrave i uravnotežene prehrane.

Dobar izvor vlakana

Kao i ostale cjelovite žitarice, i kokice predstavljaju dobar izvor prehrambenih vlakana. Glavni tip vlakana u kokicama su netopiva vlakna, odnosno ona koja se ne razgrađuju tokom probavnog procesa. Ona daju volumen sadržaju koji prolazi kroz probavni trakt te ubrzavaju njegov prolaz kroz tijelo, a to pospješuje redovitost probave i pražnjenja. Prehrana s visokim udjelom vlakana pomaže u održavanju optimalne tjelesne težine tako što omogućava duži osjećaj sitosti. Cjelovite žitarice s visokim udjelom vlakana povezane su s nižim rizikom za hronične bolesti, poput srčanih bolesti, dijabetesa tip 2 i nekih vrsta tumora.

Niskokalorične su

Kad se pripremaju sa zdravim sastojcima, kokice mogu biti niskokalorična hrana, čak i u srednjim do velikim porcijama. S obzirom na to da kokice nisu energetski guste, njihova standardna veličina porcije je veća nego kod ostalih popularnih grickalica. Naprimjer, preporučena veličina porcije za orašaste plodove obično iznosi oko 1/4 šoljice, dok porcija kokica obično iznosi oko 3 šoljice. Konzumacija niskokaloričnih međuobroka može pomoći u smanjenju ukupnog dnevnog kalorijskog unosa, a to može pomoći u mršavljenju i održavanju optimalne tjelesne težine.

Sadrže antioksidanse

Kokice sadrže antioksidanse koji se nazivaju polifenoli. Antioksidansi su prirodne tvari koje pomažu u borbi protiv oksidacijskog stresa i s njim povezanih staničnih oštećenja u tijelu. Kokice naročito obiluju antioksidansom koji se naziva ferulična kiselina, a preliminarne studije na životinjama su otkrile da ona pomaže u očuvanju zdravlja probavnog trakta i smanjenju rizika za bolesti kao što su upalna bolest crijeva, Alzheimerova bolest i dijabetes. Jedna druga studija provedena na životinjama povezala je feruličnu kiselinu s poboljšanjem nivoa inzulina i holesterola u tijelu, iako treba reći da je ta studija finansirana od jednog od najvećih proizvođača kokica.

Neke vrste kokica, poput onih kakve se mogu kupiti u kinu ili u vrećicama za mikrovalnu pećnicu u supermarketima, obično su jako kalorične te bogate zasićenim i trans mastima, kao i solju zbog dodanih sastojaka. Stoga je najbolje ograničiti unos takvih kokica, naročito ako vam je dijagnosticiran povišen holesterol, povišen krvni pritisak ili neki drugi oblici srčanih bolesti.

Mogu sadržavati štetne aditive

Kokice s okusom maslaca mogu sadržavati štetne tvari poput diacetila, hemikalije koja je povezana s teškom plućnom bolešću te rakom kod životinja. Iako je ta hemikalija najopasnija kad se udiše, najsigurnije je izbjegavati kokice koje su pripremljene s umjetnim aromama maslaca. prenosi Avaz

