Naime, nije svako mlijeko isto i postoje bitne razlike između svježeg i trajnog mlijeka. Svježe mlijeko prije dolaska na policu treba proći kroz proces pasterizacije, no ono i dalje ne sadrži konzervanse, pa se brzo pokvari, bilo da je zatvoreno ili ne.

Trajno mlijeko, s druge strane, može ostati svježe znatno dulje, čak i u slučaju da ga ne držite u hladnjaku. To je zato što sadrži konzervanse koji sprečavaju razvoj mikroba i kvarenje. Ono ima rok trajanja od 6 do 9 mjeseci na sobnoj temperaturi ako je neotvoreno. Nakon otvaranja, treba ga staviti u hladnjak i iskoristiti u nešto duljem roku od svježeg. U nastavku saznajte sve što trebate znati o rukovanju mlijekom i savjete koji će vam pomoći da ne dođe do kvarenja i bacanja mlijeka u vašem kućanstvu.

Koliko dugo otvoreno mlijeko smije stajati u hladnjaku?

Budući da svježe mlijeko ne sadrži konzervanse, već je samo pasterizirano, ono se najčešće pokvari u roku od 3 dana bilo da je otvoreno ili ne. Trajno mlijeko zatvoreno može stajati i na sobnoj temperaturi i puno duže od svježeg mlijeka, čak 6 do 9 mjeseci. Ipak, nakon otvaranja se mora čuvati u hladnjaku i proizvođači savjetuju da se koristi u roku od 7 dana nakon otvaranja.

Od trenutka otvaranja pakiranja mlijeka, ono je izloženo vanjskom okruženju, uzrokujući potencijalnu unakrsnu kontaminaciju i oksidaciju, što smanjuje njegovu svježinu.

Kako prepoznati da se mlijeko pokvarilo?

Ako mislite da je mlijeku koje imate u hladnjaku istekao rok trajanja, iskoristite svoja osjetila. Pokvarena hrana će razviti neugodan miris, okus ili neobičnu teksturu zbog prirodnih bakterija kvarenja. Ako je mlijeko razvilo takve karakteristike, nemojte ga konzumirati.

Najprije provjerite miris. Ako osjetite kiseli ili ustajali miris, to može značiti da se mlijeko pokvarilo. Nakon toga provjerite je li mlijeko promijenilo boju i teksturu. Ako se za sada sve čini u redu, kušajte malo mlijeka. Ako mu je okus kiseo, gorak ili u nekom smislu čudan, bacite ga i nemojte ga koristiti.

Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, najbolje je izbjegavati konzumaciju tog mlijeka kako biste spriječili moguće zdravstvene probleme.

Gdje držati mlijeko u hladnjaku?

Vjerovali ili ne, postoji određeno mjesto u hladnjaku gdje biste trebali držati mlijeko i ne, to nije polica na vratima.

Prema mišljenju stručnjaka, mlijeko treba čuvati na temperaturi od 3,3 do 4,4 °C, u istom spremniku u kojem je stiglo i daleko od vrata. Kada se mlijeko drži u vratima hladnjaka, ono je svaki put kada se vrata otvore izloženo toplom zraku, što potiče rast bakterija. Također, obavezno dobro zatvorite mlijeko nakon svakog otvaranja. To može smanjiti slučajnu kontaminaciju i širenje mirisa, piše Centar zdravlja,piše N1

Može li se mlijeko zamrznuti?

Ako imate veliku količinu mlijeka koju nećete stići potrošiti, možete ga zamrznuti. Za najbolje rezultate ga zamrznite u posudi za led, kako biste napravili mliječne kockice. Možete ga i zamrznuti u hermetički zatvorenoj posudi,piše N1

Mlijeko u zamrzivaču može stajati nekoliko mjeseci, ali za najbolje rezultate preporučujemo da ga koristite unutar mjesec dana od smrzavanja. Nakon toga se počinje odvajati i postaje zrnasto.

