Koliko banana smijete pojesti u jednom danu?

Za neke su one idealna užina koja sadrži dovoljno hranjivih stvari, dok drugi smatraju da pretjerivanje u konzumiranju banana može dovesti do debljanja i drugih problema sa zdravljem. Kome onda treba vjerovati?

Prava istina je da su banane veoma zdrave i odličan izvor hranjivih tvari kao što su magnezijum, kalcijum, kalijum, vitamin C i vitamin B6, a one su takođe i veoma bogate vlaknima.

Jedna banana težine 100 g ima oko 89 kalorija i ona sadrži:

– 22.8 g ugljikohidrata

– 2.6 g vlakana

– 5.4 g skroba

– 12.2 g šećera

– 1.1 g proteina

– 8.7 mg vitamina C

– 5 mg kalcijuma

– 27 mg magnezijuma

– 358 mg kalijuma

– 74.9 g vode

Najveći dio energetske vrijednosti banana potiče od ugljikohidrata, dok one u svom sastavu imaju veoma malu količinu proteina i masti. Upravo zbog toga, one nisu idealan obrok same po sebi, zbog čega se najčešće konzumiraju kao užina. Nutricionisti preporučuju da ih kombinujete s namirnicama bogatim proteinima i zdravim mastima, kao što su orasi, maslac od kikirikija ili kuvano jaje, piše “City Magazine”.

Banane uglavnom nisu opasnost za vašu liniju, ali, kao u slučaju druge hrane, treba biti oprezan i jesti ih umjereno, posebno ako niste previše fizički aktivni. Kako onda glasi odgovor na pitanje iz našeg naslova? Prema mišljenju stručnjaka ne postoji fiksan broj banana koji je poželjan da svaka osoba pojede u toku dana. Nekim ljudima je potrebno više energije, zbog čega oni mogu i trebaju pojesti više banana. Naravno, ako samo jedu ovu voćku, ostaće uskraćeni za ostale zdrave namirnice koje ljudskom organizmu daju neophodne hranjive supstance, nedostupne ili dostupne u maloj količini u bananama. Drugima je opet dovoljno da pojedu pola ili cijelu bananu u toku dana.

Imajući sve ovo u vidu, mi smatramo da je poželjno da se ograničite na jednu ili dvije banane dnevno.

Dobro bi bilo i da napravite dovoljan vremenski razmak između dvije porcije, kako biste u međuvremenu imali dovoljno mjesta u želucu za ostale zdrave namirnice. Neće vam škoditi i ako s vremena na vrijeme premašite ovu količinu banana na dnevnom nivou, ali vodite računa da vam to ne pređe u naviku, prenosi “N1“.

