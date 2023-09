Svi čuvamo krompir na pogrešan način? Ono što je prije bilo zabranjeno, najednom je postalo poželjno. Ovo je objašnjenje

Šta bismo uopće bez krompira? Mnoga jela ne mogu se pripremiti bez krompira, tako je zgodan kao prilog, a o čipsu koji je takav užitak grickati da ne govorimo… No ništa vam od spomenutog neće ispasti kako treba ako ga skladištite na pogrešan način. A sasvim je izgledno da je tako.

Mislite li da dobro radite ako krumpir čuvate na tamnom i hladnom mjestu na dobrom ste tragu, ali tek donekle. Čuvanje u podrumu ili svježijem kutku kuhinje jednostavno nije dovoljno hladno niti tamno. Tako bar tvrdi osnivačica The Full Freezera, Kate Hall, savjetujući nam da krompire držimo, pripremite se na šok, u – frižideru.

Hall je to svoje stajalište i objasnila (za GBNews): “Ranije se govorilo da ne bismo trebali držati krompire u frižideru jer je postojala zabrinutost da bi to moglo dovesti do dodatnih šećera u krumpirima, koji se zatim pretvaraju u akrilamid kada se kuhaju, ali studija Odbora za toksičnost kemikalija u hrani, potrošačkim proizvodima i okolišu (COT) dokazala je da su te zabrinutosti bile neutemeljene, pa je frižider najbolje mjesto za čuvanje vaših omiljenih gomolja.”

No, prije nego što ih pohranite u frižider, bitno je provjeriti da među krumpirima nema niti kapljica vode jer bi vlaga mogla uzrokovati propadanje. Upravo zbog toga ga nije preporučljivo oprati prije skladištenja, umjesto toga savjetuje se temeljito četkanje.

Također se savjetuje držati krompire podalje od drugih namirnica kao što su luk, jabuke i drugi plodovi osjetljivi na etilen (plin koji neko voće i povrće otpušta dok dozrijeva).

