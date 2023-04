Banana prije spavanja riješiće vam jedan veliki problem

San je ključan za zdravlje, dobro raspoloženje i normalno funnkcionisanje tokom dana. Nema goreg osjećaja nego kad umorni legnete u krevet, a ne možete zaspati satima. Dobra vijest je da ne morate trčati oko zgrade, brojati ovce, piti tablete ili buljiti u televizor. Dovoljno je pojesti – bananu. Ovo voće bogato je kalijumom, magnezijumom, triptofanom (esencijalna aminokiselina), vitaminom B6, ugljenim hidratima, te vlaknima, a sve to može vam pomoći da zaspite. Naravno, uz ostale benefite koje ćete imati od svih vitamina i minerala, piše Ordinacija.hr.

Studije su pokazale da uzimanje 500 mg magnezijuma na dan može povećati proizvodnju melatonina, hormona čiji nedostatak ometa spavanje, te smanjiti nivo kortizola (hormona stresa). Esencijalna aminokiselina triptofan mora se dobiti spolja jer je tijelo ne proizvodi.

Osim hemijskih procesa u tijelu, koje potpomažu banane, one doprinose i osjećaju sitosti zbog pektina koji sadrže. To će vam takođe pomoći da mirnije zaspite. Vrlo je bitno šta jedete prije spavanja jer to utiče kako na san tako i na probavu koja ga može omesti. Ako hrana nije razgrađena prije spavanja, organizam će vrijeme koje treba trošiti na odmor trošiti na razgradnju hrane. Takođe, jedete li složene ugljene hidrate ili šećer pre spavanja, povišena glukoza u krvi će vas zasigurno držati budnim.

Konzumacija banana ima i druge prednosti. Nije loše znati da vam mogu pomoći pri mršavljenju, jer sadrže samo oko 100 kalorija, a bogate su i antioksidansima. Takođe održavaju zdravlje crijeva i probavnog sistema. Naime, prema studiji iz 2017. godine, monosaharid fruktoza iz banane pojačava proizvodnju kiselina potrebnih za zdravlje crijeva,piše N1

Facebook komentari