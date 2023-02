Ovako se pravi zaprška za sarmu, kuharica dala dva načina i otkrila tajnu

A jedna kuharica je orktila kako se pravilno sprema zaprška za sarmu.

Šta to znači? Pa mora da bude čvrst list, ali nikako žilav, neka vas ne prevari to što je list mekan ili providan ako je čvrst. Kad ga uzmete u ruku da smotate sarmu ne smije da ima žilice, to odstranite, a ne smije ni da bude premekan. Možete da se prevarite pa da pomislite da će biti mekši kad se skuha, ali ne – raspašće se. piše “Radiosarajevo“.

Morate da vodite računa i o mesu, najbolja kombinacija je miješano mljeveno meso.

Obratite pažnju i na dodatke koje stavljate u sarmu. Suho meso, trebalo bi da bude baš suho, ne prodimljeno.

Začini su jako bitni, na primjer crvena paprika, nemojte da stavljate bilo koju, izaberite jednu vrstu koju ćete da koristite zbog boje i arome, trebalo bi da bude provjerena, da kad se sarma skuha bude i crvena a ne da paprika u toku kuhanja izgubi svoju boju i sarma ostane blijeda i za oko lošeg izgleda, jer svako jelo koje lošije izgleda nije ni primamljivo, piše Espreso.

Potrebno vam je:

1 kg miješanog mljevenog mesa

1 šolja riže od 2dl

3 glavice crnog luka

suho meso, po želji, rebra

začini. . . vegeta, so, biber, crvena paprika

listovi kupusa

Postoje dva postupka za pravljenje sarmi.

Prvi: Sitno isjeckan luk, mljeveno meso, riža i začine (1 kašika crvene paprike, 1 kašika vegete i 1/3 kašike bibera) izmiješati i ostaviti da odstoje.

Listove kupusa oprati i odstraniti žilice.

Uzeti list sarme u ruku, staviti ga na otvoren dlan, ako je velik baš list onda ga presjeći, na list staviti kašiku smjese. Saviti stranu lista koja je do vas unutra (2-3cm) pa onda lijevu i desnu isto tako unutra i na kraju tu stranu do vas do kraja lista urolati.

Tako zavijene sarme refati u posudu, ta vam je najbolja za kuhanje sarme na čije ste dno stavili par listova kupusa. Između sarmi staviti suho meso, završiti rolanje sarmi, poklopiti ih sa još par listova kupusa, naliti vodom i staviti da se kuha. Tokom kuhanja sud u kojem se sarma kuha samo mrdati lijevo-desno. Kad je sarma kuhana, poslije jedno dva sata laganog krčkanja zapržiti.

I tu imate dvije vrste zaprške. Jedna je sa uprženim brašnom i uljem, kojima je dodata kašika crvene paprike ili druga, koja je malo laganija, za one koji ne smiju teške zaprške. . . malo brašna se razmuti sa vodom i tome se doda paprika pa se tako istrese između sarmi.

Drugi recept za pravljenje sarmi: izdinstati sitno isjeckan luk sa uljem i vodom, njemu dodajte meso i rižu pa još malo prokrčkajte, 10-tak minuta, dodajte začine. Isto motanje, ista zaprška i kuhanje.

Uživajte!

