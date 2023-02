NAPRAVITE MOCARELU U KUĆNIM USLOVIMA: U prodavnici je preskupa, a vama će biti potrebna samo 2 sastojka

Čuveni italijanski mocarela sir od sada možete napraviti i u svom domu, a potrebna su vam samo dva sastojka. Samo je bitno da nabavite punomasno mlijeko da bi imala potrebnu masnoću. Prilikom pripremanja omiljenih specijaliteta sa njom takođe će se razvlačiti i imat će prepoznatljiv ukus.

Sastojci:

2 litre nepasterizovanog mlijeka

sirće

Priprema:

Mlijeko zagrijte, ali ne treba da bude previše vrelo. Idealna temperatura je ona u kojoj prst možete da držite u mlijeku, a da vas ne opeče. Dodajte u 4 kašičice sirćeta, lagano miješajući bez prekidanja. Ovaj proces se odvija polako pa budite strpljivi i miješajte dok mleko ne počne da se odvaja i stvara sve veće grudvice. Pokupite sir rukama, ocijedite ga i napravite kuglu, pa ga stavite i zagrijanu vodu. Za to možete koristiti i tečnost ostalu nakon pravljenja sira, malo je zagrijte da bude vruća toliko. U vrućoj vodi ga držite oko pet minuta pa iscijedite rukama. Potom ga vratite, malo miješajte, iscijedite i ponovite taj postupak dva do tri puta. Nakon toga kuglicu sira stavite u ledenu vodu na minutu, dva. Savjet je da u vodu stavite kockice leda da bude što hladnija. Izvadite, ocijedite pa ponovite i ovaj postupak dva do tri puta. Nakon ovoga sir se spreman za jelo, piše Stvar ukusa.

Facebook komentari