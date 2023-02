Ova hrana može trajati duže od preporučenog roka trajanja

Ako hrana ne izgleda dobro, loše miriše ili ima čudan okus, najbolje je baciti je i ne riskirati da pojedete nešto što je pokvareno.



15 namirnica koje još mogu biti dobre i nakon isteka preporučenog roka trajanja:

Kruh

Kruh će općenito postati ustajao nakon isteka roka trajanja, ali je i dalje siguran za jelo. Želite li mu još dulje produžiti vijek trajanja, čuvajte ga u hladnjaku ili zamrzivaču. Ako uočite komadiće plijesni, bacite ga.

Konzervirana hrana

Većina konzervirane hrane može u kuhinjskim ormarićima ili smočnici stajati jako dugo. Konzervirana roba trajat će godinama sve dok je u dobrom stanju. To znači da smije imati udubljenja, hrđe ili oteklina.

Čokolada

Čokolada je sigurna za jelo oko dvije godine ako se ne otvori. Nakon otvaranja, tamna, mliječna i bijela čokolada sigurne su za jelo u roku od godinu dana od kupnje.

Jaja

Nakon što jaja donesete kući i stavite ih u hladnjak, ona će trajati 3 do 5 tjedana. Rok trajanja obično ističe tijekom tog vremena, ali mogu biti sigurna za jelo i upotrebu u receptima.

Smrznuta hrana

Bakterije koje uzrokuju trovanje hranom ne rastu u zamrzivaču, pa je bez obzira na to koliko je dugo hrana bila zamrznuta, sigurna za jelo. Međutim, hrana koja je bila pohranjena u zamrzivaču dulje vrijeme može izgubiti kvalitetu, što znači da može biti suha i možda neće imati tako dobar okus kao nedavno zamrznuta hrana.

Tvrdi sirevi i polumeki sirevi

Tvrdi sirevi i polumeki sirevi mogu trajati šest mjeseci neotvoreni u hladnjaku i obično oko mjesec dana nakon otvaranja. Prema klinici Mayo, plijesan općenito ne može prodrijeti daleko u tvrde i polumeke sireve, ali ako se to dogodi, možete je jednostavno odrezati nožem i uživati u ostatku omiljenog komada sira.

Med

Medu nikada ne ističe rok trajanja, ali najbolje ga je iskoristiti unutar dvije godine kako biste osigurali najbolju kvalitetu.

Džemovi i želei

Ako su sendviči od džema vaš omiljen obrok, onda je ovo dobra vijest jer džemovi i želei mogu trajati do godinu dana u smočnici ako ostanu neotvoreni, i šest mjeseci u hladnjaku nakon otvaranja.

Kečap

Kečap je vjerojatno najpopularniji, a vremenski okvir je za neotvoreni kečap godinu dana u smočnici, a nakon otvaranja treba ga čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku od šest mjeseci.

Marinara umak

Marinara umak izuzetno je kiseo i ta kiselost pomaže u zaštiti umaka od rajčice od nakupljanja kvarnih bakterija, što u konačnici produljuje trajanje umaka mjesecima nakon isteka roka trajanja, pa čak i tjednima nakon što otvorite staklenku. Dobro pravilo je upotrijebiti neotvorenu staklenku marinara umaka u roku od jedne godine od isteka roka trajanja.

Mlijeko

Iako ne postoje određene preporuke, većina istraživanja sugerira da sve dok je mlijeko pravilno skladišteno, neotvoreno mlijeko općenito ostaje dobro 5 do 7 dana nakon navedenog datuma, dok otvoreno mlijeko traje najmanje 2 do 3 dana nakon tog datuma.

Pakirana hrana

Popularna zapakirana hrana poput žitarica, kolačića, krekera, granola, tjestenine, čipsa i riže bit će sigurna za jelo neko vrijeme nakon roka trajanja. Međutim, s vremenom će postati ustajala ili će razviti neugodan okus i neće biti svježa kao nova kutija. Znat ćete je li izgubila kvalitetu kada otvorite pakiranje i kušate malo.

Maslac od kikirikija

Maslac od kikirikija glavna je namirnica u smočnici i to s dobrim razlogom – traje praktički ‘zauvijek’. Zbog dodatka konzervansa i stabilizatora, komercijalni maslac od kikirikija može trajati 6 do 24 mjeseca ako se ostavi neotvoren ili 2 do 3 mjeseca kada se otvori. Ako ga stavite u hladnjak, možete mu produžiti rok trajanja i nakon toga. Međutim, prirodni maslac od kikirikija – bez upotrebe aditiva, konzervansa i stabilizatora – može trajati nekoliko mjeseci u smočnici neotvoren, ili do mjesec dana kada se otvori.

Šećer

Šećeru tehnički nikad ne ističe rok trajanja. Međutim, za najbolju kvalitetu, trebali biste iskoristiti vreću šećera u roku od dvije godine, piše hip.ba.

Jogurt

Općenito, jogurt može biti dobar i do 1 do 2 tjedna nakon isteka roka trajanja, pa ako je šalici jogurta istekao rok, dobro je napraviti test kušanja prije uživanja u zdjelici, donosi MSN.

Facebook komentari