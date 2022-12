NAJUKUSNIJI RECEPT ZA KROMPIR! Napravite savršen ručak na bakin način, potrebni su vam ovi ZAČINI (VIDEO)

Danas vam iz bakine kuhinje predstavljamo recept za krompir.

Potrebno je:

600 gr krompira

2 čena belog luka

100 gr šampinjona

malo suvog začina

malo karija

1 čaša kukuruznog brašna

ml. bibera

ulja

Priprema:

Krompir iseći za pomfrit, beli luk izgnječiti i sipati malo vode. Kroz cediljku procediti luk pa tečnost sipati u krompir malo ostaviti i za šampinjone.

U krompir dodati začin suvi, malo karija, mlevenog bibera i ulje. Sve promešati sa kukuruznim brašnom i rasporediti u podmazan pleh. U šampinjone dodati so pa i njih zaglaviti u krompir. Peći na 220 stepeni C oko 30 do 40 minuta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari