Najbolje namirnice pomoću kojih ćete spriječiti prejedanje tokom nadolazećih praznika

Kako navodi magazin Eat This, Not That, jaja mogu biti izrazito korisna u sprečavanju prejedanja, odnosno debljanja. Jedno jaje sadrži šest grama visokokvalitetnih proteina i pet grama masti (od kojih je većina nezasićena). Naravno, i proteini i masti će vas učiniti sitim.

Na drugom mjestu preporučenih namirnica su pistacije. U jednom istraživanju učestvovale su žene koje su tokom 12 sedmica konzumirale 44 grama pistacija za doručak i one koje ih nisu jele (one su bile kontrolna grupa). Rezultati su pokazali da pistacije nisu izazvale povećane tjelesne težine. Primijećeno je povećanje osjećaja sitosti.

Suhe šljive su prepune tvari koje štite zdravlje kostiju. Osim toga, istraživanje je pokazalo da su ljudi koji su jeli suhe šljive kasnije bili manje gladni i ukupno jeli manje kalorija u odnosu na one koji su jeli druge vrste namirnica. Suhe šljive su voće sa niskim glikemijskim indeksom koje prirodno sadrži prirodna vlakna.

Nutricionistkinja Liz Shaw je navela da je nar “praktična namirnica zahvaljujući kojoj ćete biti sitim tokom užurbane praznične sezone”. Nar sadrži dijetalna vlakna te antioksidanse koji će ojačati vaš imunitet tokom zimskih mjeseci.

Konzumiranje grčkog jogurta također može pomoći u regulisanju težine. Nutricionistkinja Lauren Harris-Pincus smatra da je kombinacija grčkog jogurta, voća i orašastih plodova idealna jer ćete u organizam unijeti mnogo proteina i vlakana. prenosi klix

Facebook komentari