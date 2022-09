Šokirat će vas koliko dugo neka konzervirana hrana može opstati i što se s njom događa jednom kada joj prođe rok trajanja

Konzervirana hrana već je desetljećima sastavni dio svake kuhinje. Koristimo razne namirnice iz konzerve, poput povrća, voća, riba, začina, pa čak i mesa, ali rijetko kada se sjetimo pogledati njihov rok trajanja.

Jedno od glavnih pitanja jest ima li konzervirana hrana uopće rok trajanja? Odgovor je polovičan, i ima i nema. Readers Digest piše kako se neka konzervirana hrana može bez problema konzumirati i nakon roka trajanja, odnosno, ako ona nije promijenila izgled, okus i miris.

Datumi utisnuti na limenkama uglavnom pokazuju procjenu kada će hrana izgubiti vrhunsku kvalitetu, svježinu ili hranjivu vrijednost, odnosno, to znači da će izgubiti dio vitamina, ali će minerali i proteini, zanimljivo, ostati.

Koliko dugo mogu stajati?

Što se roka trajanja tiče, on ovisi od namirnice do namirnice, kao i o udjelu kiseline u pakiranju. Visoko kiseljena hrana može trajati od 12 do 18 mjeseci, dok one s niskim udjelom kiseline kao meso i razno povrće mogu trajati i do pet godina.

Stručnjaci navode kako je većina konzervirane hrane dugoročno sigurna, a prema jednom istraživanju šareni grah može stajati čak i do 30 godina.

Konzerve se trebaju čuvati na suhom i hladnom mjestu, dakle u smočnicama ili ormarićima koji nisu izloženi visokim temperaturama.

Nakon otvaranja konzervirane hrane, ono što ne iskoristite trebate staviti u staklene ili plastične posude te držati u hladnjaku, a hrana s visokim udjelom kiseline može trajati pet do sedam dana u hladnjaku, dok hrana s niskim udjelom kiseline traje tri do pet dana, prenosi klik.

