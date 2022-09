Top namirnice za septembar: Najzdravije je jesti sezonsku hranu!

Ako vam još uvijek treba razlog da počnete jesti sezonski, dovoljno je da zamislite vrt usred zime i vrt usred ljeta. Usred zime nećete pronaći svježe lubenice, isto kao što usred ljeta nećete pronaći svježe prokulice. Priroda nam je dala raznovrsne namirnice tijekom čitave godine, a na nama je da to iskoristimo što je najbolje moguće. Nekada su ljudi određene namirnice jeli samo u određeno doba godine. Danas se uz pomoć umjetnog uzgoja pokušava zavarati prirodu. Iako to prolazi donekle uspješno, svima je jasno da to nije najzdraviji izbor.

Samo zato što nam tehnologija omogućava uzgoj naranči usred zime, to ne znači da ih trebamo tada jesti. Glavni nedostatak konzumiranja umjetno uzgojenih namirnica je štetnost za zdravlje. Ni ne čudi da se iz godine u godinu povećava broj ljudi koji pate od alergija na različite vrste hrane, pretilosti i dijabetesa tipa 2.

Prema brojnim istraživanjima, konzumiranje prave hrane u pravo vrijeme je prvi korak prema usvajanju zdravih životnih navika.

Osim što je štetno za zdravlje, konzumiranje umjetno uzgojenih namirnica neće pomoći ni kućnom budžetu, ali ni očuvanju prirode. Umjetni uzgoj namirnica zahtijeva veća ulaganja, što se u konačnici odražava na potrošačima. Također zahtijeva upotrebu štetnih kemikalija koje omogućuju rast namirnica. Ne trebamo ni spominjati koliko je to štetno za zdravlje, ali i okoliš.

Najbolje povrće

Kupus

Sadrži jako malo zasićenih masti i kolesterola. Dobar je izvor tiamina, kalcija, željeza, magnezija, fosfora i kalija. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, K, B6, folne kiseline i mangana. Možemo ga jesti sirovog ili kuhanog, ali se dužim kuhanjem značajno smanjuje vrijednost nutritivnih tvari.

Tikvice

Sadrže malo zasićenih masti i jako malo kolesterola i natrija. Dobar su izvor tiamina, niacina i pantotenske kiselina. Odličan su izvor dijetalnih vlakana, proteina, vitamina A, C, B6, folne kiseline, željeza, magnezija, fosfora, cinka, bakra i mangana. Tikvice nisu intenzivnog okusa, slažu se s gotovo svim namirnicama i jednostavne su za pripremu.

Krastavci

Sadrže malo zasićenih masti i jako malo kolesterola i natrija. Dobar su izvor vitamina A, pantotenske kiseline, magnezija, fosfora i mangana. Odličan su izvor vitamina C, K i kalija. Krastavce najčešće jedemo svježe kao salatu, ali u njihovoj pripremi bez straha možete eksperimentirati.

Mahune

Sadrže malo natrija i jako malo zasićenih masti i kolesterola. Dobar su izvor proteina, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, kalcija, magnezija, fosfora, kalija i bakra. Odličan su izvor dijetalnih vlakana, vitamina A, C, K, folne kiseline i mangana. Mahune možete pripremati na razne načine, kao salatu, juhu ili variva.

Kukuruz

Kukuruz je sada najzdraviji i najpristupačniji. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, folne kiseline, fosfora, vitamina C i magnezija. Kukuruz najčešće jedemo sa roštilja ili kuhan. No, kukuruz možete pripremati na razne načine, a odličan je za pripremu kremastih juha.

Patlidžani

Sadrže jako malo zasićenih masti, kolesterola i natrija. Dobar su izvor vitamina C, K, tiamina, niacina, vitamina B6, pantotenske kiseline, magnezija, fosfora i bakra. Odličan su izvor dijetalnih vlakana, folne kiseline, kalija i mangana. Patlidžani su ukusni, hranjivi i jednostavni za pripremu.

Radič

Sadrži malo zasićenih masti i jako malo kolesterola. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, vitamina B6, pantotenske kiseline, željeza, magnezija, fosfora i cinka. Odličan je izvor vitamina C, E, K, folne kiseline, kalija, bakra i mangana. Radič je pomalo gorkastog okusa, stoga se odlično slaže uz voće.

Najbolje voće

Jabuke

Sadrže jako malo zasićenih masti, kolesterola i natrija. Odličan su izvor dijetalnih vlakana i vitamina C. Jabuke su ukusne same po sebi, ali ih možete koristiti u pripremi raznih jela.

Kruške

Sadrže jako malo zasićenih masti, kolesterola i natrija. Odličan su izvor vitamina C i dijetalnih vlakana. Kruške su zahvalne u pripremi deserata jer se slažu sa gotovo svim vrstama voća i začina.

Smokve

Smokva sadrži jako malo zasićenih masti, kolesterola i natrija. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, vitamina B6, K, E, mangana i kalija. Smokve su sada najukusnije pa je pravo vrijeme za pripremu jela sa smokvama.

Šljive

Sadrže jako malo zasićenih masti, kolesterola i soli. Dobar su izvor dijetalnih vlakana, vitamina A i K, odličan su izvor vitamina C. Šljive su ukusne same po sebi, bez ikakvih dodataka. Odlično se slažu uz zobene pahuljice i cimet.

Grožđe

Sadrži jako malo zasićenih masti, kolesterola i natrija. Odličan je izvor vitamina C i K. Grožđe je sada najzdravije jer sadrži puno manje pesticida koji škode zdravlju.

Kesteni

Sadrže malo zasićenih masti i jako malo kolesterola i natrija. Dobar su izvor vitamina C i bakra, a odličan izvor mangana. Kesteni sa žara su prava poslastica.

Lješnjaci

Sadrže jako malo kolesterola i natrija. Dobar su izvor vitamina E i bakra, a odličan izvor mangana. Lješnjaci će popraviti okus svakom jelu.

Orasi

Sadrže jako malo kolesterola i natrija. Dobar su izvor bakra, a odličan izvor mangana. Orasi su jedan od najboljih izvora omega 3 masnih kiselina koje su neophodne za održavanje zdravlja srca i krvnih žila. Orasi se odlično slažu uz ostale vrste voća, a odlični su i za pripremu deserata, prenosi centarzdravlja.

