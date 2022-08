Pica nikada ne može da dosadi, ali da li je zdrava?

Mnogo volimo picu i sa sigurnošću možemo reći da je ovo prava hrana koju možete jesti svaki dan, a evo i zašto.

Kada neko kaže da je pica loša, ne slušajte ga. Mnogo je zdravija od tipične brze hrane poput hamburgera i pomfrita koji je pržen u pregrejanom starom ulju. Naravno, reč je o pravoj italijanskoj pici sa kvalitetnim sastojcima i umerenošću u svemu – debljini testa i količini sastojaka. Ovde imate i meso, i povrće sa svojim vlaknima, i testo koje sadrži mnogo korisnih materija, kao i sosove, koji često sadrže začinsko bilje koje je blagotvorno za organizam. Generalno, skladište elemenata u tragovima, ako je pica, ponavljamo, napravljena u dobrom restoranu ili kod kuće od kvalitetnih proizvoda.

Ona je ukusna u svakom stanju

Topla pica iz rerne koja miriše na začine i toplinu, ili ohlađena – pica je dobra u svakom stanju. Hladna pica je na neki način još bolja, barem ima mnogo obožavaoca. Kada se sir stvrdne, poprima sasvim drugačiji ukus. Pored toga, kada je hladna, nećete se umazati sosevima i pogodnija je za jelo.

Lako se priprema

Uopšte nije neophodno pratiti recepte eminentnih italijanskih kuvara da biste pripremili ukusnu picu. To je zapravo vrlo jednostavno jelo. Testo se mesi samo nekoliko minuta, zatim treba da odstoji (u zavisnosti od recepta), zatim treba dodati bosiljak, seckani paradajz i mocarelu, staviti u rernu 10-15 minuta, i najjednostavnija pica je spremna.

Pica brzo zadovoljava glad

Pica ima prilično visok sadržaj kalorija, od 240 do 300 kcal na 100 grama, a to je od 15 do 20% dnevne potrebe. Zato uživajte, ali se kontrolišite kako se ne biste ugojili.

Može se naći bilo gde u svetu

Gde god da odete, bilo da se radi o planini ili vrućim tropskim gradovima, tamo ćete najverovatnije pronaći piceriju. Možda neće biti sveprisutne koka kole i drugih užitaka savremenog sveta, ali pice će uvek biti u bilo kojoj količini. Glavna stvar koju treba imati na umu je da lokalno stanovništvo može staviti određene sastojke po svom nahođenju, tako da je najbolje pročitati sastojke pre naručivanja.

Nema neprijatan miris

U pici, svi sastojci su izbalansirani i dopunjuju jedni druge kako bi stvorili dobar ukus. I, što je dobro, posle pice neće biti neprijatnog zadaha koji plaši sagovornike. Zbog toga, picu možete pojesti pre sastanka.

Prilikom pripreme pice teško je prikriti jeftine sastojke

Ako ste ikada jeli jeftinu smrznutu picu koju treba ponovo zagrejati u mikrotalasnoj pećnici, onda znate koliko je lošeg ukusa. Pošto se radi o jednostavnom jelu, teško je prikriti nekvalitetne sastojke, pa se picerije trude da za pripremu izaberu sastojke bar prosečnog kvaliteta.

Pica nikada ne može da dosadi

Povrće, meso, sir, pečurke – sa raznim varijacijama preliva, pica je jedno od retkih jela koje nikada ne može da dosadi. A ako naučite da je sami pripremate, radićete to češće nego samo vikendom, prenosi Prva.rs.

Bilo kako bilo, mnogo je realnije da bi picu ipak trebalo konzumirati povremeno i to u nekoj najzdravijoj mogućoj varijanti, prenosi b92.

