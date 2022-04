Povrće od kog mršavite i dobijate preplanuli ten

Ima ukupo 33 kalorije, 6 grama ugljenih hidrata (od kojih su 2 vlakna) i 3 grama proteina. Kelj sadrži vrlo malo masti, ali veliki dio masti u njemu je omega-3 masna kiselina koja se zove alfa linolenska kiselina. S obzirom na nevjerovatno nizak sadržaj kalorija, kelj je među najhranljivijim namirnicama koje postoje.

Kelj i antioksidanti

Kelj je prepun moćnih antioksidanata poput kvercetina i kemferola. To uključuje beta-karoten i vitamin C, kao i razne flavonoide i polifenole. Antioksidanti su supstance koje pomažu u suzbijanju oksidativnog oštećenja slobodnih radikala u tijelu.

Vitamin C

Kelj je odličan je izvor vitamina C. Važan antioksidant rastvorljiv u vodi koji služi mnogim vitalnim funkcijama u ćelijama tijela. Na primjer, neophodan je za sintezu kolagena, najzastupljenijeg strukturnog proteina u tijelu. Kelj ima mnogo više vitamina C od drugog povrća, sadrži oko 4,5 puta više od špinata. Šolja sirovog kelja sadrži čak više vitamina C od cijele narandže, piše Healthline.

Holesterol

Kelj može da pomogne u smanjenju holesterola. Holesterol ima mnoge važne funkcije u tijelu. Na primjer, koristi se za proizvodnju žučnih kiselina, koje su supstance koje pomažu tijelu da vari masti. Jetra pretvara holesterol u žučne kiseline, koje se zatim oslobađaju u digestivni sistem kad god pojedete masni obrok.

Vitamin K

Kelj je jedan od najboljih izvora vitamina K na svijetu. Vitamin K je važan nutrijent. “Aktivira” određene proteine i daje im sposobnost da vezuju kalcijum. Smatra se da jedna sirova šolja sadrži skoro 7 puta više od preporučene dnevne količine.

Beta – karoten

Često se tvrdi da je kelj bogat vitaminom A, međutim, on je zapravo bogat beta-karotenom, antioksidansom koji tijelo može da pretvori u vitamin A.

Mršavljenje

Kelj ima nekoliko svojstava koja ga čine hranom pogodnom za mršavljenje. Ima veoma malo kalorija, ali i dalje pruža značajnu količinu koja bi trebalo da vam pomogne da se osjećate sito. Zbog niske kalorijske i visokog sadržaja vode, kelj ima nisku energetsku gustinu, piše B92.

