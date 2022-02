Jaja najbolji izbor za zdrav doručak

Na to utiče unos zasićenih masti, a ne unos holesterola kakav je prisutan u jajima.

Mada su jaja najčešće na udaru kritika zbog visokog udjela holesterola, neka istraživanja pokazuju da ona mogu biti dio zdrave prehrane. Čak štaviše, neke su studije pokazale da mogu pomoći i u mršavljenju jer predstavljaju zdrav izbor za doručak bogat proteinima koji će vas dugo držati sitim.

Evo šta trebate znati o nutritivnoj vrijednosti jaja i načinu kako ih jesti, a da vam zaista pomognu u mršavljenju.

Jaja su hranjiva i sadrže malo kalorija

Jaja imaju zaista impresivan nutritivni profil. Obiluju visoko kvalitetnim proteinima i sadrže obilje vitamina i minerala, poput vitamina A, D, vitamina B skupine i folata. Uz to, bogata su kolinom, mikronutrijentom koji je važan za trudnice i bebe. I žumanjac i bjelanjac sadrže proteine, a žumanjac ima najveću koncentraciju masti, vitamina i minerala.

Proteini iz jaja vas čine sitim

Što se tiče pomoći u mršavljenju, proteini iz jaja pružaju dugotrajan osjećaj sitosti, a to pomaže da tokom ostatka dana pojedete manje hrane i unesete u organizam manje kalorija. Kod mršavljenja je veliki izazov kako utažiti glad, a da i dalje ostanete u kalorijskom deficitu, a odličan način da uspijete u tome jest da jedete hranu bogatu proteinima koja vas duže čini sitima.

Sa 6 grama proteina po jaju, jaja su upravo takva namirnica kakva vam je potrebna. Proteini bolje utažuju glad od ugljikohidrata ili masti zato što je potrebno duže vrijeme za njihovu probavu. Proces jedenja, probavljanja i pohranjivanja hrane naziva se termičkim efektom hrane.

Termički učinak hrane je blago ubrzanje metabolizma do kojeg dolazi nakon konzumacije hrane. Razni faktori mogu uticati na povećanje termičkog učinka, a jedan od njih je količina proteina. Takođe, ubrzavanje metabolizma je jedan od načina za brže mršavljenje.

Proteini su korisni i za zdravlje mišića te pomažu da očuvate i izgradite mišićnu masu. A povećanje mišićne mase ima direktan uticaj na ubrzanje metabolizma. Naime, mišići koriste više energije i troše više kalorija u mirovanju, a to znači – što više mišića imate, to će vaše tijelo učinkovitije trošiti hranu koju pojedete, piše Živim.



Najbolji izbor za doručak su jaja

Ljudi danas često počinju dan s rafiniranim ugljikohidratima poput žitarica, keksa, krafna i slično, a to može povećati rizik za debljinu pa čak i za razvoj dijabetesa tip 2. Zamijenite svoj doručak bogat ugljikohidratima doručkom koji obiluje proteinima lakše i brže ćete smršaviti, prenosi N1.

Kako jesti jaja

Ne postoji čvrsto pravilo o tome koliko jaja trebate pojesti, ali jedno jaje dnevno je sasvim sigurno zdrava odluka. Istraživanja su pokazala da jedno jaje dijete ne povisuje nivo holesterola. Na njega utiče unos zasićenih masti, a ne unos holesterola kakav je prisutan u jajima. Zasićenim mastima obiluju slanina i kobasice koje često ljudi kombiniraju s jajima pa je to ono što trebate zaobići u jutarnjem obroku.

Zdraviji način pripreme jaja je da napravite fritatu od povrća ili da jaje na oko položite na tost s ploškom avokada. Kako biste bili sigurni da će sve bakterije biti uništene, najbolje je da jaja kuhate dok žutanjak ne postane krut.

Zdravi načini pripreme jaja su:

– poširano jaje

– kuhano jaje

– kajgana, ali pržena na minimalnoj količini zdravog ulja, poput maslinovog ulja

– jaje na oko takođe pečeno na vrlo maloj količini zdrave masti, poput maslinovog ulja, piše Srpskainfo .

