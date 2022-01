HRANA I SEK*UALNO ZDRAVLJE: Kojih 5 namirnica se*s čine boljim, a koje treba izbjegavati

Na vrhu liste stvari kojih se ljudi najčešće krenu odricati da bi sami sebe poboljšali, ponajviše u pogledu zdravlja i izgleda, nalazi se hrana. Na toj listi želja za poboljšanjem vlastitog seksualnog zdravlja najčešće nije visoko pozicionirana, iako se prema brojnim istraživanjima upravo konzumacijom određene vrste hrane dokazuje kako pojedine namirnice imaju jako dobar učinak na seksualno zdravlje i seksualnu želju. Detaljnije je to istražila poznata američka klinička seksualna terapeutkinja Janet Brito.

Istraživanja su provedena u šest zemalja svijeta među čak 17 milijuna korisnika na pitanja koje namirnice konzumiraju prije i nakon seksa te kakav utjecaj one imaju. Podaci su prikupljani putem popularne aplikacije Lifesum sa sjedištem u Švedskoj, a podatke su davali korisnici i iz Njemačke, Francuske, Švedske, Italije, Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Od 2563 namirnica koje su praćene, čokolada je bila najpopularnija. Druga najčešća namirnica bila je rajčica, potom kruh, zatim jabuke, krumpir, kava, banane, jagode te vino i sir.

U istoj su hrani ispitanici uživali i nakon seksa.

Ove namirnice nisu ujedno i one koje pozitivno utječu na seksualno zdravlje. Neke od njih treba i izbjegavati. Primjerice, sir i kruh, jer se one dobro ne probavljaju niti dobro apsorbiraju u tijelu. Imaju visok sadržaj FODMAP-a (fermentabilnih oligosaharida, disaharida, monosaharida i poliola), pa mogu dovesti i do visokih razina plinova, grčeva i napuhnutosti.

„Nisam iznenađena nalazima. Čokolada i rajčica su prikladni zalogaji i bogati su hormonima i vitaminima za dobro raspoloženje“, izjavila je nutricionistkinja Frida Harju iz Lifesuma nakon analize podataka koje su dobili od ispitanika na pitanje koje namirnice konzumiraju dva sata prije seksualnog odnosa.

“Čokolada je puna anandamida i feniletilamina, dva sastojka koji uzrokuju da tijelo oslobađa hormone sreće poznate kao endorfini”, pojasnila je Harju, ali i upozorila da zbog čokolade koja sadrži metilksantine, njezine energetske prednosti kratko traju. Što se rajčice tiče, smatra, ljudi su je najvjerojatnije bilježili prije i poslije seksa jer ih je tako lako jesti uz svaki obrok.

Zanimljivo je da su četiri od 10 najčešće praćenih namirnica koje se konzumiraju prije i nakon seksa poznate kao afrodizijaci (čokolada, krumpir, kava i banane). No, Harju također ističe činjenicu da, budući su se te namirnice konzumirale nakon seksa, ljudi je najvjerojatnije nisu jeli s namjerom da potaknu seksualnu želju.

“Često nismo svjesni učinka hrane na tijelo i um”, kaže Harju i savjetuje da pažljivije biramo određenu hranu koja može utjecati na seksualnu želju.

A što bismo to trebali jesti?

Dok je znanstvena korelacija iza afrodizijaka koji stimuliraju libido slaba, ono što znamo jest da je zdrava prehrana povezana s manjim rizikom od erektilne disfunkcije i ženske seksualne disfunkcije.

Nutricionistkinja i zdravstvena trenerica u Your Food as Medicine Elaina Lo navodi da postoji niz namirnica koje zapravo mogu poboljšati seksualni život. Čine to na način da srce održavaju zdravim i pumpaju krv na prava mjesta. Lo preporučuje u dnevnu rutinu integrirati pet namirnica kako bi se osjećali dobro te spremni za spavaću sobu.

Mljevene sjemenke lana

Ulaze u kategoriju super hrane poznate je po svojim bogatim antioksidativnim svojstvima i povećanju protoka krvi u spolnim organima. Sjemenke lana održavaju živost jer sadrže lignane. To su kemikalije slične estrogenu koje imaju antivirusna, antibakterijska i antikancerogena svojstva. Sjemenke lana također su dobar izvor omega-3 masnih kiselina, koje poboljšavaju kardiovaskularno zdravlje i podižu libido. Ova pouzdana aminokiselina može potaknuti protok krvi i održati spermu zdravom.

Kamenice

Ovaj delikatan plod mora bogat je cinkom, ključnim mineralom za spolno sazrijevanje. Cink pomaže tijelu proizvoditi testosteron, hormon povezan sa seksualnom željom. Također pomaže u sintetiziranju hormona štitnjače, neophodnih za dobivanje energije. Naravno, ne mogu se očekivati trenutni rezultati ako se pojede pet, šest sirovih kamenica. Ali kamenice sadrže hranjive tvari ključne za seksualnu funkciju.

Sjemenke bundeve

Sjemenke bundeve su poput kamenica prepune cinka. Također su odličan izvor magnezija. Sadrže antioksidativne, antihipertenzivne i kardioprotektivne nutrijente, sve neophodne za optimalno seksualno zdravlje. Omega-3 masne kiseline u sjemenkama bundeve mogu pomoći u ginekološkom zdravlju i zdravlju prostate. Poznato je da omega-3 smanjuju upalu u tijelu. Sjemenke bundeve bogate su: željezo, potrebno za osjećaj energije cink, povezan s jačanjem imuniteta magnezij, neophodan za opuštanje.

Sjemenke nara

Sjemenke nara prepune su polifenola. Polifenoli su spojevi povezani sa smanjenim rizikom od visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti i moždanog udara. Također se smatra da opuštaju krvne žile i povećavaju dotok krvi u mozak i srce. Ako polifenoli mogu pomoći povećanju krvi u ovim dijelovima, zašto ne bi i u drugim dijelovima ispod struka? Sjemenke nara imaju visok sadržaj: polifenola, koji mogu zaštititi vaš imunološki sustav i podići raspoloženje mikronutrijenti, koji su gradivni blokovi za stvaranje spolnih hormona flavoni, koji su važni za erektilno zdravlje vitamin C, koji smanjuje stres i daju izdržljivost.

Avokado

Počnimo sa zabavnom činjenicom: riječ za “avokado” potječe od astečke riječi koja znači “testis”. Zabavne činjenice na stranu, avokado je stvarno dobar za testise, ili barem ono što iz njih proizlazi. Svestran i hranjiv, avokado je pun vitamina E. Taj vitamin je ključni antioksidans koji širi krvne žile, potencijalno smanjujući rizik od kardiovaskularnih bolesti. Također može smanjiti oštećenje DNK sperme od pouzdanog izvora. Avokado je također bogat: vitamin B-6, koji pomaže održavanju ravnoteže vašeg živčanog sustava kalij, koji pojačava vaš libido i energiju mono nezasićena oleinska kiselina, koja podržava cirkulaciju i čini srce zdravim. Vitamin E je vrlo osjetljiv na toplinu i kisik, pa je najbolje jesti avokado sirov.

Koju hranu valja izbjegavati?

Koje bi se hrane mogli odreći stavimo li na listu želja vlastite promjene želju za poboljšanjem seksualnog zdravlja?

Nutricionistkinja Elaina Lo preporučuje izbjegavanje prerađene hrane: “Najbolje je ograničiti hranu s visokim udjelom soli i šećera te pratiti unos masti kako bi protok krvi i cirkulacija bili jaki. Čaša romantičnog vina koje stvara raspoloženje je nježan ples. S jedne strane, antioksidansi bi mogli potaknuti rad srca. Ali previše bi vas moglo uspavati.“

Studija je također otkrila da ljudi češće prijavljuju seksualnu disfunkciju i žaljenje nakon seksa nakon konzumiranja alkohola. Iako su se mnogi ljudi, prema rezultatima Lifesuma, odlučili za kruh i sir, teško je reći kako ove namirnice povećavaju seksualni libido, budući da su poznatije po tome što izazivaju grčeve i plinove.

Općenito, istraživanje je pokazalo da se oni koji preferiraju prehranu sastavljenu od orašastih plodova, ribe s visokim sadržajem omega-3 masnih kiselina, voća i lisnatog povrća imaju veću vjerojatnost da će se osjećati aktivnije, žele biti erotski stimulirani i doživjeti seksualni užitak, prenosi reci.hr.

Facebook komentari