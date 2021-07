DOKTOR VOJA KAŽE DA JE 1 NAMIRNICA KLJUČNA U BORBI PROTIV DIJABETESA I PRITISKA: Trik je naučio U JAPANU

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je na Prvoj o pirinču, alergijama i svježoj ribi. Sve je to obuhvatio u jednom jelu popularnom u azijskoj zemlji u kojoj je živio nekoliko godina – sušiju.

“U Japanu sam prvo shvatio sljedeće. Nema dijabetesa, nema hipertenzije, odnosno ima ih jako malo. Nemaju karcinom debelog crijeva u velikom broju, a žene imaju divan ten. Sve je to zbog pirinča”, rekao je on.

“Sve je češća navika zapadnjaka da to jedu, a to je dobro, u vozovima u Japanu postoje boksovi sa raznim vrstama sušija, vi birate i jedete. Sve je rashlađeno, suši, sašimi… Ali ja sam nastradao prvi dan. Suši je ukusan, i to veoma, najzdraviji je sa lososom i skušom, nećete vjerovati. Ova najobičnija skuša, to je jedna od najzdravijih riba. Pa hobotnica, a okolo je alga”, rekao je on.

Alge sadrže betaglukan, važan saveznik u borbi protiv infekcija i odbrani organizma.

“Borba protiv infekcije ne može bez njega, on se fiksira za leukocite, nalazi se na površini bijelih krvnih zrnaca koje jure patogene! On se vezuje za probavni sistem, za koštanu srž”, rekao je on.

“Nisam ja znao razliku između sušija i sašimija, to je sve svježa riba, servirana na drvenim pladnjevima. Probao ja viskijem to da ‘gasim’, ma ne ide. Moj sistem nije bio sposoban da svari proteinske i neproteinske komponente. To je, opet, samo moj slučaj, dušu sam htio da ispustim. Samo mi je tuna prijala, ali dobro umočena u soja sos”, rekao je on.

“Alge nemaju veziva, ali imaju bioaktivne materije. Onaj ko je alergičan naravno neka izbjegava, riba je među sedam velikih alergena. Dobro zapamtite, visoka temperatura menja strukturu bjelančevine, neuporedivo je manja šansa da imate alergijsku reakciju na termički neobrađenu ribu. U Japanu nema mnogih drugih bolesti, ali alergija ima koliko hoćete. Mora da postoji termička obrada”, rekao je on i upozorio na opasnog parazita koji vreba iz ribe.

“Anizikijaza dolazi iz svježe ribe, to je parazit koji sušijem može da uđe u sistem i napravi ogroman problem! Na visokoj temperaturi, taj parazit propada. To vam je kao pantljičara, kada se meso dobro ispeče, recimo na ražnju, nema više pantljičare. Ne ostavljajte zaleđeno meso u zamrzivač, da se hladi u frižideru, neka se lepo otopi cijeli dan pa onda pecite. Temperatura uništava te mikroorganizme”, rekao je on.

Veliki je, rekao je on, štos oko pirinča jer ne znamo koji izaziva alergiju a koji ne.

“Imate poliranu rižu i nepoliranu. Kombinovanje zrna sa pšeničnim zrnom, da pukne ljuska, onda dobijamo poliranu. Ona može napraviti problem ako ste alergični na gluten, ako imate celijakiju. Postoji i hemijski polirana bez korišćenja pšenice. Nepolirana je sa ljuskom, to je zrno koje i dalje ima ljusku”, rekao je on.

“Dakle, tražimo poliran ali ne sa pšeničnim zrnom, ali to niko neće da napiše na pakovanju”, rekao je on.

“I soja je klasičan alergen, 30 odsto alergičnih na mlijeko je alergično i na nju. Kolike i dijareja mogu da nastanu od sušija, ako vam creva nisu pripremljena”, upozorio je on i objasnio kako pripremiti crijeva.

“Da krenemo od malo grilovane ribe, da se prilagođavamo toj svježijoj ribi da bismo napravili antitijela na nju. Da ne doživimo bolovanje kao ja što sam doživio. I trudnice i djeca nikako da ne jedu suši, ostali mogu da jedu dva puta nedjeljno po sto grama”, rekao je on, piše “Mondo“.

