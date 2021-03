Greške pri kuhanju krompira, izbjegnite ih i biće ukusniji

A upravo te važne vitamine C, B1 i B2, treba znati kako da se sačuva i iz krompira izvuče najbolje, što ćete postići ukoliko nastojite da izbjegnete ove 3 najveće greške.

Kuvanje oguljenog i isječenog krompira

Kuvan sa korom, krompir uspijeva da sačuva čak trećinu svoje količine vitamina C, dok pečen cijeli ostaje hranjiv. Osim toga, kora krompira sadrži fluor, dobro poznat element koji čuva zube i sprečava karijes.

Kada ne možete da izbjegnete guljenje krompira učinite to pazeći da skinete minimalan sloj kore jer se ispod nje krije riznica bjelančevina.

Zamrzavanje jela s krompirom

Svjež krompir ili jela koja ga sadrže nije poželjno da zamrzavate. Naime, pod temperaturom ispod nule skrob se pretvara u šećer i postaje štetan. Drvene kutije smeštene u tamnim i suvim prostorijama su idealni uslovi za čuvanje krompira. Time će se spriječiti klijanje, koje iz krompira izvlači hranjive vrijednosti. Ukoliko klice izrastu, potrebno ih je što prije ukloniti.

Podgrijevanje krompira

Krompir već termički obrađen ne bi trebalo da podgrijavamo, jer nakon zagrijevanja gubi svoja nutritivna svojstva. Naime, u samom srcu krompira tokom podgrijevanja dolazi do oslobađanja teških metala, tačnije toksičnog solanina koji razbija bjelančevine u organizmu. Do trovanja neće doći konzumacijom jednog podgrijanog obroka, ali svakako to treba da izbjegavate,pišu Nezavisne

Nutricionisti preporučuju da krompir jedete ohlađen, jer se tada u njemu povećava otporni skrob.

