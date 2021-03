Niste ni svjesni koliko je KOMPOT ZDRAV, a od ovog voća je ubjedljivo NAJBOLJI

– Domaći svježe napravljeni kompot je uvek bolja opcija u odnosu na kupovni sok ako se za pripremu koristi svježe ili smrznuto bobičasto voće – kažu stručnjaci.

Julija Čekonina, stručnjak iz oblasti nutricionizma i dijetologije ističe da upravo ovo voće sadrži najvažnije hranljive materije.

– Bobice su izvor minerala. Sadrže vitamin C koji je neophodan za imunitet. Prilikom zamrzavanja i termičke obrade značajan dio ovog nutrijenta se gubi, što nije toliko loše jer je količina koju sadrže prije ovih procesa 2-3 puta veća od optimalnog dnevnog unosa. U 100 g svježeg šipka i ribizli nalazi se više od 200 posto naše dnevne potrebe za vitaminom C – napominje.

Vitamin C je najpoznatiji zaštitnik organizma od prehlada.

– Mnoge bobice sadrže bioflavonoide koji povećavaju efikasnost vitamina C, važnog za prevenciju prehlade. Kompoti od voća i bobica imaju antiseptično dejstvo. Domaćim kompotima nije potrebno dodavati boje, arome ili konzervanse, što je veliki plus. Još jedan benefit ovih napitaka sa voćem jeste što sami kontrolišite unos šećera – od vas zavisi da li ćete ih zasladiti, a svakako je zdravije da to ne činite. Da biste sačuvali više hranljivih sastojaka u voću, bolje je da kompot ne kuhate dugo – dovoljno je da voda samo jednom “baci ključ” – kaže Julija.

