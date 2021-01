8 dobrih razloga da jedete kiseli kupus: Superhrana koja čuva zdravlje

Kiseli kupus je sitno naseckani sirovi kupus koji se fermentacijom pretvorio u kiselu superhranu. Studija objavljena u časopisu Global Advances in Health and Medicine kaže da se ovaj oblik konzerviranja kupusa može pratiti od četvrtog vijeka prije Hrista i da je i danas vrlo hranjiva namirnica.

Prema dijetetičarki Elli Davar, fermentacija je postupak koji se koristi za očuvanje voća i povrća za jelo tokom hladnih zimskih mjeseci. “Međutim, dodatne zdravstvene beneficije fermentacije uključuju bakterije pogodne za crijeva koja se razvijaju tokom ovog procesa”, dodaje ona.

Osam dobrobiti konzumiranja kiselog kupusa:

1. Jako je hranjiv

Osim što je niskokaloričan (oko 30 kalorija po šoljici), ovo su i značajne hranjive materije i mikrohranjivi sastojci kiselog kupusa, prema dijetetičarki Maggie Moon: vitamin C, vitamin K, vitamin B6, vlakna, gvožđe, bakar, mangan, folat, kalijum. “Nudi i dobrobiti koje se možda neće pojaviti na nutritivnoj naljepnici, poput probiotika, flavonoida koji štite od oksidacijskih oštećenja i antimikrobnih spojeva”, dodaje Moon.

2. Dobar je za vaša crijeva

Budući da je fermentisana namirnica, kiseli kupus prirodno sadrži probiotike i prebiotička vlakna. “Pokazalo se da probiotici djeluju djelotvorno u upravljanju gastrointestinalnim simptomima kao što su zatvor, proliv povezan sa upotrebom antibiotika i infekcija te sindrom iritabilnog crijeva (SIC)”, rekla je za mbg registrirana dijetetičarka Adrienne Ngai.

3. Može podržati imuni sustav

Budući da otprilike 70 do 80 posto imunološkog sistema živi u crijevima, ta su dva sistemas neraskidivo povezana. Što znači, “bilo koja hrana koja podržava zdrava crijeva podržava i zdrav imunološki sustav”, kaže registrovani dijetetičar Abby Cannon.

4. Dobar je izvor vlakana

Nasumično kontrolno ispitivanje pokazalo je da je kiseli kupus jedina fermentisana hrana za koju je klinički dokazano da pomaže kod CIS-a. “Iznenađujuće, studija je pokazala koristi bez obzira na to je li kiseli kupus pasteriziran (bez probiotika) ili ne”, kaže Moon. “Istraživači misle da to znači da to više ima veze s prebiotičkim vlaknima nego sa probioticima.”

Prebiotička vlakna pomažu u hranjenju dobrih bakterija u crijevima (zvanih i probiotici), tako da imaju veću sposobnost procvata i napretka, piše integrativni gastroenterolog Marvin Singh za mbg. Ta su vlakna presudna za stvaranje zdravog i uravnoteženog mikrobioma, koji podržava cijelokupno zdravlje probavnog sistema i crijeva.

Prema bazi podataka o hrani američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), 1 šalica kiselog kupusa sadrži četiri grama vlakana, što je jednako 15 posto dnevne preporučene vrijednosti.

5. Njegove hranjive materije mogu podržati zdravlje srca

Jedna šalica kiselog kupusa sadrži 15 posto dnevne preporučene vrijednosti vitamina K, prema USDA bazi podataka o hrani. “Nedostatak vitamina K2 povezan je s otvrdnjavanjem krvnih sudova, što je faktor rizika za srčane bolesti”, objašnjava Moon. Zato jedenje kiselog kupusa ili druge hrane bogate vitaminom K može podržati zdravlje srca.

Uz to, studije su pokazale da probiotici mogu skromno smanjiti krvni pritisak i poboljšati nivou šećera u krvi. “Iz tih razloga i zato što kiseli kupus sadrži vlakna, on također može podržati zdravlje srca”, kaže Cannon.

6. Konzumacija kiselog kupusa pomaže u smanjenju stresa

Pokazalo se da probiotici upravljaju anksioznošću i depresivnim simptomima kod ljudi zbog povezanosti crijeva i mozga.

Iako kiseli kupus nije povezan sa smanjenjem stresa kod ljudi, “u studijama na životinjama u kojima su mikrobiomi crijeva izbrisani, probiotici iz fermentirane hrane smirili su sistem odgovora na stres koji također može naštetiti kognitivnim funkcijama kada je prenaporan”, rekla je Moon za mbg.

7. Može podržati zdravlje mozga

“Postoje brojni naučni dokazi za moguće korisne učinke probiotika na zdravstveno stanje mikrobiote probavnog sistema i posljedične veze na funkciju mozga”, navodi se u časopisu Preventative Nutrition and Food Science. Ovo istraživanje sugeriše da fermentisana hrana može dovesti do poboljšanja pamćenja i kognitivnog funkcionisanja, dok istovremeno podržava mentalno zdravlje, prenosi “Sensa“.

8. Vitamini u kiselom kupusu mogu podržati snagu kostiju

Baš kao što vitamin K može podržati zdravlje srca, takođe je dokazano da podržava snagu kostiju. “Tradicionalna ishrana bogata vitaminom K (VK2) u kiselom kupusu čini kosti jačima, rezultira sa manje preloma i manje gubitka kosti”, kaže Moon. “To potkrepljuje nekoliko kliničkih ispitivanja koja pokazuju da VK2 poboljšava mineralnu gustoću kostiju i smanjuje prelome.”

Facebook komentari