Nutricionisti otkrili kojih pet čajeva tope salo

Stručnjaci kažu da je pijenje čaja izvrsna navika ako želite skinuti kilograme. Ali ne bilo koji. Postoje vrste koje pomažu topiti masne naslage na stomaku zahvaljujući sastojcima i svojstvima koje sadrže.

“Ne postoji čarobna pilula za mršavljenje, ali neka istraživanja sugerišu da čaj može biti djelotvoran ako se pametno uklopi uz dobru prehranu i tjelesnu aktivnost.

Naprimjer, ako jutarnju kafu, sok uz ručak ili čašu vina nakon večere zamijenite čajem”, kaže dijetetičarka Michelle Zive za Eat This, Not That,pišu Nezavisne

Njezina koleginica Gina Ketaley napominje da pijenje čaja može inhibirati učinak enzima koji pomažu u probavi i tako smanjiti apsorpciju šećera, masti i kalorijsko opterećenje.

Evo nekoliko čajeva koji mogu pomoći u topljenju masnoća na trbuhu.

Zeleni čaj

Najčešće proučavani čaj u svrhe mršavljenje je zeleni čaj. Jedno istraživanje provedeno među pretilim osobama 2008. godine pokazalo je da su oni koji su redovno pili zeleni čaj izgubili 3.6 kilograma više od onih koji ga nisu konzumirali.

Zive kaže da je zeleni čaj fenomenalan za mršavljenje jer je prepun katehina, antioksidansa koji može ubrzati metabolizam i pomoći u bržoj razgradnji masti. Osim toga, zeleni čaj sadrži kofein, a studija iz 2011. je utvrdila da je mješavina kofeina i katehina posebno korisna za razgradnju masti i sagorijevanje kalorija.

Crni čaj

Crni čaj obično ima najveći udio kofeina od svih čajeva, što mu daje veliku prednost u smislu gubitka kilograma.

“Čaj s kofeinom može potaknuti tijelo na sagorijevanje više kalorija”, kaže Zive.

Osim što nudi pozamašnu dozu kofeina, crni je čaj pun i flavonoida, a 14-godišnje istraživanje provedeno na 4.280 odraslih otkrilo je da ljudi koji konzumiraju više flavona iz hrane i pića imaju niži indeks tjelesne mase (BMI).

Čaj od maslačka

Jeste li znali da je maslačak prirodni diuretik? To znači da vam može pomoći da izgubite težinu vode koja se nalazi u tijelu.

Takođe je utvrđeno da maslačak ima protivupalna svojstva, a hronična upala povezana je s debljanjem.

Iako je čaj od maslačka siguran za većinu ljudi, trebate se posavjetovati sa svojim ljekarom prije nego što ga popijete ako uzimate lijekove na recept kako biste bili sigurni da ne može uzrokovati potencijalne nuspojave.

Čaj od mente

Ako vam se čini da bezumno grickate između obroka, razmislite o umirujućoj šalici čaja od mente koji može prirodno suzbiti apetit.

Uz to, čaj od mente je odličan za bolje funkcionisanje probavnog sistema što znači da ćete njegovim ispijanjem prevenirati zatvor koji može uzrokovati upalu i nadutost.

Bijeli čaj

Budući da se listovi bijelog čaja brzo osuše čim se uberu, spadaju među vrste čajeva s najviše mikrohranjivih sastojaka, posebno polifenola.

Zapamtite, bez obzira na to koji čaj pijete, on neće dovesti do gubitka kilograma ako ne prilagodite prehranu i ne počnete vježbati.

