Vrijeme je za domaću toplu čokoladu. Evo par recepata koje odmah morate isprobati

Temperature postaju sve niže, a s obzirom na to koji datum pokazuje kalendar, na to se ne mislimo žaliti. Međutim, kasnu jesen i ranu zimu na sve ćemo si načine pokušati učiniti što ugodnijima, a jedan od načina na koji to možemo napraviti jest priprema kakvog omiljenog toplog napitka.

Nakon napornog radnog dana, što se nas tiče, s vremena na vrijeme treba se počastiti dobrom šalicom vruće čokolade, i zaboraviti na brojanje kalorija. Ako ste raspoloženi za malo eksperimentiranja i isprobanja novih zanimljivih recepata, predlažemo vam da bacite oko na ovih nekoliko koje smo pronašli na YouTubeu. Neki su klasični, neki nešto zdraviji, a neki veganski, ali jedno im je zajedničko – baš svi su jako ukusni, piše “Super1 Telegram”

Vruća čokolada na talijanski način

Vruća čokolada na francuski način

Niskokalorična vruća čokolada

Veganska vruća čokolada

