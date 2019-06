Razlozi zbog kojih banana nije najbolji izbor za doručak

Advertisements

Nutricionisti navode da iako se banane čine kao savršena opcija za brzinski doručak, one to zapravo nisu. Ako se jedu same, banane nisu najbolja opcija jer u sebi sadrže čak 25 posto šećera te spadaju u umjereno kisele namirnice, piše “Zadovoljna“.

Iako će vam banane dati kratki nalet energije, brzo ćete se početi osjećati umornima i gladnima. One su više stvorene za užinu nego kao cjeloviti obrok jer same nisu dovoljne za doručak.

Taj osjećaj umora i gladi nakon što pojedete bananu za doručak možete spriječiti tako što ćete uz bananu kombinirati hranu punu zdravih masnoća poput avokada ili začina.

