Savjeti nutricioniste: “Bitno je da pijete mnogo vode na dan, ali ima nešto još bitnije”

Kiselo mleko ili jogurt su napici koji produžavaju život i čine ga kvalitetnim. To su dokazali i naučnici i napomenuli da odrastao čovek treba da unese 250 ml ovog pića u toku dana, a deca i do 500 ml. Najnovija istraživanja su pokazala da su osobe koje konzumiraju veću količinu kiselog mleka ili jogurta zdravije i da duže žive.

Laktobacilus bulgarikus, bakterijski soj važan za zdravlje digestivnog trakta se nalazi u ovim napicima. Ti mikroorganizmi koji se koriste u probiotičke svrhe su poreklom iz reproduktivnog trakta žena, nisu patogeni niti toksični za ljude. Oni savršeno preživljavaju uslove koji vladaju u probavnom traktu

To znači da ne reaguju na veliku kiselost želudačnog soka, kao ni na žučne kiseline u tankom crevu. Laktobacilus bulgarikus je bakterija koja se hrani laktozom koja je jedan od glavnih sastojaka mleka, a sve zarad stvaranja mlečne kiseline neophodne za nastajanje namirnica kao što su kiselo mleko i jogurt.

Naime, kako bi naš sistem za varenje opstao i funkcionisao u optimalnom stanju važno je unositi mlečne kiseline, jer probiotska formula koju nose sa sobom omogućava oblaganje sluzokože želuca i creva, ali i lakšu apsorpciju hranljivih materija u organizmu.

Doktori tvrde da je potrebno najmanje 250 ml kiselog mleka ili jogurta uneti na dnevnom nivou kako bi živeli duže i kvalitetnije. To važi za odraslog čoveka. Za decu do dve godine je preporučljivo da unose i do 500 ml mlečne kiseline na dan,piše Pult

Istraživanje znanstvenika sa sveučilišta u Texasu otkrilo je da dijete puno bolje funkcioniraju ako uključuju i konzumiranje jogurta. Dr. Michael Zemel, poznati stručnjak za prehranu, ističe da jogurt sadrži kalcij koji potiče mršavljenje, odnosno potiče brže sagorijevanje masti u organizmu.

