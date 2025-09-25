Konzumirajte tri dnevno: Ima višestruke koristi od kože do srca, probave do imunološkog sistema

Međutim, konzumiranje sirovih i velikih količina gorkih koštica može biti fatalno.

Dr. Tugba Kaman, šefica Programa za ljekovito i aromatično bilje, izjavila je da koštice kajsije, poznate po svojim antikancerogenim i antioksidativnim svojstvima, mogu izazvati trovanje cijanidom zbog ‘amigdalina’ koji sadrže

“Prema Evropskoj agenciji za sigurnost hrane, sigurna granica za odrasle je najviše tri male koštice dnevno. Za djecu, ova količina je polovina male koštice”, rekla je procjenjujući koristi i rizike koštica kajsije.

Često korištene u kozmetici, dodacima prehrani i farmaceutskim proizvodima, ove koštice su bogate isparljivim spojevima, masnim kiselinama, fitosterolima i polifenolima. Dobiveno hladno prešano ulje koristi se u širokom spektru primjena, od njege kože do protuupalnih učinaka. Zahvaljujući svojim aktivnim sastojcima, naučne studije su pokazale njegova antikancerogena, protuupalna, antioksidativna, imunomodulatorna i hepatoprotektivna djelovanja.

Ima antikancerogena, protuupalna i antioksidativna djelovanja

Jezgra kajsije, također definisana kao Semen Armeniacae, sjeme je biljke Rosaceae Prunus armeniaca, vrijedne biljke u smislu biljnih ulja i fitokemikalija, koja se koristi i u tradicionalnoj medicini i u modernoj farmakologiji.

Ima bogat profil bioaktivnih spojeva.

Jezgre kajsije imaju bogat profil bioaktivnih spojeva. Bogate su fiksnim uljem (27,7–66,7%), proteinima (14–45%), šećerom, mineralima poput kalija, magnezija i željeza, esencijalnim aminokiselinama poput arginina i leucina, te raznim fenolnim spojevima. Bogate su zasićenim i nezasićenim masnim kiselinama poput oleinske kiseline, linolne kiseline i palmitinske kiseline, kao i vitaminom E (tokoferol). Njihov glavni toksin je cijanogeni glikozid amigdalin (2–5,5%).



Koja je glavna razlika između gorkih i slatkih koštica kajsije?

Glavna razlika između gorkih i slatkih koštica kajsije je nivo sadržaja amigdalina. Gorke koštice kajsije sadrže velike količine amigdalina i imaju gorak i oštar okus. Slatke koštice kajsije, s druge strane, blago su slatke i sadrže malo ili nimalo amigdalina.

Sa ljekovite aromatične perspektive, gorke koštice pokazuju veću farmakološku aktivnost zbog sadržaja amigdalina, što ih čini pogodnim za upotrebu u medicinskim i tradicionalnim terapijama. Međutim, to također nosi toksikološki rizik, s visokim rizikom od trovanja. Slatke koštice, s druge strane, koriste se prvenstveno u kozmetičke i prehrambene svrhe, a rizik od trovanja je manji ovisno o dozi, piše Hurriyet.

Ima stimulirajući učinak na ćelije imunološkog sistema

Koštice i ulje kajsije imaju imunostimulirajuće efekte i mogu povećati ukupnu otpornost imunološkog sistema smanjenjem oksidativnog stresa. Prijavljeno je da amidalin, koji se nalazi u koštici, može imati direktan stimulativni učinak na imunološke ćelije i, kada se koristi u niskim dozama i pod kontrolisanim uslovima, može imati protuupalna i imunološki potporna svojstva.

Usporava starenje ćelija

Naučna istraživanja pokazuju da ekstrakti koštica kajsije imaju snažan antioksidativni kapacitet. Polifenoli i flavonoidi koje sadrže, posebno (kao što su salicilna kiselina, kofeinska kiselina, kvercitrin, kempferol, ferulinska kiselina i galna kiselina) pomažu u sprečavanju oštećenja ćelija reakcijom sa slobodnim radikalima.

Ovi spojevi nude zaštitu od hidroksilnih i superoksidnih radikala, kao i vodonik peroksida. Nadalje, zahvaljujući visokom sadržaju vitamina E, smanjuju oksidativni stres, usporavaju starenje ćelija i podržavaju cjelokupno zdravlje.

Također je koristan za psorijazu i ekcem.

Kada se nanosi lokalno na kožu, djeluje kao emolijens i hidratant. Poznat je po svojim protuupalnim, posvjetljujućim, hidratantnim i zaštitnim svojstvima kože zahvaljujući vrijednim masnim kiselinama poput linolne i oleinske kiseline. Antioksidativna svojstva vitamina E ne samo da pomažu kod dermatoloških stanja poput akni, psorijaze i ekcema, već i pomažu u održavanju zdravlja i hidratacije kože.

Korisno u prevenciji koronarnih bolesti srca

Koštice kajsije su značajan izvor dijetalnih proteina, kao i masti i vlakana. Tradicionalno se koriste za liječenje zatvora i parazita, a navodno imaju i antiulcerativne efekte. Zdrave su za srce zahvaljujući oleinskoj (omega-9) i linolnoj (omega-6) masnoj kiselini. Fitosteroli i fenolni spojevi koji se nalaze u košticama kajsije smatraju se korisnima u prevenciji koronarne bolesti srca, snižavanju LDL i ukupnog holesterola, povećanju HDL-a i zaštiti srčanog tkiva od oksidativnog oštećenja.

Konzumiranje sirovih i velikih količina gorkih sjemenki može biti fatalno

Amigdalin, koji se nalazi u sjemenkama, hidrolizira se u tijelu enzimom β-glukozidazom i formira vodikov cijanid (HCN). HCN inhibira ćelijsko disanje, što dovodi do hipoksije. Prekomjerna konzumacija može rezultirati mučninom, povraćanjem, vrtoglavicom, pospanošću, razdražljivošću, bolovima u zglobovima i mišićima, gubitkom svijesti, komom i smrću. Konzumiranje velikih količina sirovih, gorkih sjemenki, posebno, može biti fatalno.



Ne više od tri male koštice kajsije dnevno

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) savjetuje da konzumiranje više od tri male sirove koštice kajsije, ili manje od polovine jedne velike koštice, u jednoj porciji može premašiti sigurne granice. Stoga, prosječna odrasla osoba može konzumirati do tri male koštice kajsije (približno 370 mg) dnevno bez prekoračenja akutne referentne doze (ARfD).

Za djecu je ova količina upola manja od jedne male koštice (približno 60 mg). Shodno tome, odraslima se ne preporučuje više od 1 do 3 male koštice dnevno, a definitivno se ne preporučuje trudnicama, dojiljama ili djeci, prenosi n1.

