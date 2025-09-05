Dva pića mogu biti uzrok opadanja kose, ali i sjede boje

Nova, sveobuhvatna naučna studija otkriva da dva omiljena pića u Americi mogu uzrokovati gubitak kose i prerano sijedenje.

Prema podacima NYU Langone Health, više od 80% muškaraca i gotovo polovina žena u Sjedinjenim Državama će tokom života iskusiti značajan gubitak kose.

Gubitak kose može biti uzrokovan mnogim faktorima, uključujući genetiku, hormone i određene medicinske tretmane. Teški nedostaci hranjivih tvari su čest uzrok, ali utjecaj prehrambenih navika na zdravlje kose se još uvijek istražuje.

Posebna rizik za muškarce

Kako bi dobili jasniju sliku, istraživači su analizirali 17 različitih studija o ishrani u koje je bilo uključeno više od 61.000 ljudi starosti od 7 do 77 godina. Većina učesnika bile su žene.

Dobiveni rezultati mogu vas natjerati da dvaput razmislite prije nego što odaberete sljedeće piće.

Konzumiranje više od 3,5 litara (blizu deset limenki od 330 ml) gaziranih pića sedmično povezano je s povećanim rizikom od gubitka kose, posebno kod muškaraca, prenosi Hurriyet.

Ovo otkriće potvrđuje prethodna istraživanja: Prerađena hrana puna jednostavnih šećera je faktor indirektno povezan s gubitkom kose.

Zašto su slatke namirnice štetne?

Pića i grickalice pune šećera povećavaju proizvodnju sebuma, prirodno masne supstance koja se nalazi na vlasištu. Normalno, sebum štiti i hidratizuje vlasište. Međutim, kada se prekomjerno proizvodi:

– Može začepiti pore.

– Stvara pogodno okruženje za bakterije.

– To uzrokuje upalu i iritaciju, oštećujući folikule dlake.

– Rezultat: gubitak kose.

U dvije pregledane studije, prekomjerna konzumacija alkohola povezana je i s gubitkom kose i s preranim sijedenjem. Istraživanja pokazuju:

– Alkohol dehidrira tijelo.

– Remeti apsorpciju hranjivih tvari.

– Remeti hormonsku ravnotežu.

– Također povećava oksidativni stres, koji može oštetiti folikule dlake i utjecati na proizvodnju melanina, uzrokujući gubitak vitalnosti kose i njen sivi i beživotni izgled.

Ukratko, ako želite zaštititi zdravlje svoje kose, potrebno je da preispitate ne samo svoj šampon i proizvode za njegu, već i svoje prehrambene navike.

Efikasan dodatak protiv opadanja kose

U sveobuhvatnom pregledu zdravlja kose, vitamin D se istakao kao ubjedljivi pobjednik. Pet različitih ispitanih studija otkrilo je da visoki nivoi ovog nutrijenta smanjuju ozbiljnost gubitka kose i podstiču rast kose.

Ostali nutrijenti koji jačaju kosu

– Željezo: Utvrđeno je da željezo u prehrani podržava rast kose.

– Proteini: Adekvatan unos proteina poboljšava parametre poput gustoće kose i gubitka kose.

– Proizvodi od soje i kupusnjače (kao što su brokula i karfiol): Konzumacija ovih namirnica također pozitivno utječe na zdravlje kose, prenosi N1.

