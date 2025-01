Zašto je prvi obrok nakon porođaja tako ukusan

Stres potiče glad

Trudnoća i porod su nevjerojatni, ali mogu biti i prilično stresni. Kad smo pod stresom, tijelo oslobađa hormon kortizol koji povećava brzinu kojom obrađujemo ugljene hidrate i masti kako bi osigurao dovoljno energije za suočavanje s izazovima. Ovo je instinkt koji potiče još od vremena kada smo morali bježati od predatora. Rezultat? Intenzivna želja za hranom bogatom mastima i ugljenim hidratima.

Trudnoća donosi niz stresnih situacija – od brojnih pregleda i priprema do same brige o tome hoće li sve proći u redu. Porod takođe izaziva visok nivo kortizola zbog boli, nelagode i uzbuđenja zbog dolaska bebe. Sve to može dovesti do osjećaja jake gladi, prenosi Index.hr.

Određena hrana nas čini sretnijima

Naučnici su otkrili da određene namirnice povećavaju nivo serotonina, hormona sreće. Hrana bogata aminokiselinom triptofanom, poput puretine, lososa, jaja i sjemenki, pomaže tijelu u proizvodnji serotonina. Nije slučajno što su ove namirnice često na popisu želja za prvi obrok nakon poroda,pišu Nezavisne

Želimo ono što ne možemo imati

Tokom trudnoće mnogi zdravstveni stručnjaci savjetuju izbjegavanje određenih namirnica zbog rizika od bakterija ili infekcija. Na popisu se često nalaze sirova riba (poput sushija), nepasterizirani sirevi, sirovo ili nedovoljno pečeno meso i naresci. Tokom devet mjeseci možda ste sanjali o tim namirnicama, ali ste ih morali izbjegavati. Kad napokon možete uživati u njima, svaki zalogaj ima poseban okus.

