Koji je hljeb najzdraviji? Doktor otkriva koje vrste su najbolje – ne dajte se prevariti etiketama

Dok su pravi domaći hljeb naše nane pripremale od tijesta s domaćim, vlastitim kvascem, oni koje nalazimo na policama supermarketa često sadrže razne hemikalije.

Dr. Spektor kaže da nas etikete na kojima piše ‘bogat vlaknima’ često dovode u zabludu da se radi o zdravom hljebu. Nažalost, to su uglavnom samo marketinški trikovi.

Mnogi proizvodi sadrže komercijalni kvasac, arome i emulgatore koji oponašaju okus pravog domaćeg hljeba, ali se proizvode mnogo brže od domaćeg hljeba i sadrže aditive koji se ne smatraju zdravom hranom, rekla je dr. Spektor.

Emulgatori su čest dodatak industrijskim proizvodima, od kolača do jogurta. Stručnjaci upozoravaju da mogu poremetiti ravnotežu između masnog i vodenog sloja u crijevima, što dovodi do stvaranja ‘rupa’ u zaštitnoj crijevnoj barijeri. To može povećati rizik od bakterijskih infekcija u crijevima.

Koja je zdravija opcija?

Prema riječima profesora Spectora, najbolji izbor je svježe pečeni pravi domaći hljeb, a ko za to nema vremena neka bira raženi ili pirov hljeb iz pekare. Idealno je ako još ima dodatak sjemenki.

Morate li hljeb kupiti u trgovini, dr. Spektor savjetuje da pripazite na omjer vlakana i šećera – birajte proizvode bogate vlaknima, a s niskim sadržajem šećera, prenosi Radiosarajevo.

